Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина вернула 174 кв. км: Зеленский сообщил о потерях России 3 495

В мире
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: пресс-фото

В ходе недавних контрнаступательных действий Украина освободила территорию площадью 174 квадратных километра в районе города Доброполье на востоке страны, сообщил в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"С момента начала операции наши силы освободили более 174 квадратных километров, а также более 194 квадратных километров были зачищены от российских диверсионных групп", — заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении.

По его словам, в ходе этой операции российские войска понесли потери — около 3200 военнослужащих.

Президент признал, что украинские силы находятся в сложных условиях на нескольких участках фронта, в том числе у города Купянск в Харьковской области, а также в районах между Донецком и Днепропетровском.

В начале августа российские войска неожиданно прорвали линию фронта к востоку от Доброполья и продвинулись примерно на 20 километров. Украинским силам удалось частично отбросить их назад.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
10
3
2
0
0
2

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео