В ходе недавних контрнаступательных действий Украина освободила территорию площадью 174 квадратных километра в районе города Доброполье на востоке страны, сообщил в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"С момента начала операции наши силы освободили более 174 квадратных километров, а также более 194 квадратных километров были зачищены от российских диверсионных групп", — заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении.

По его словам, в ходе этой операции российские войска понесли потери — около 3200 военнослужащих.

Президент признал, что украинские силы находятся в сложных условиях на нескольких участках фронта, в том числе у города Купянск в Харьковской области, а также в районах между Донецком и Днепропетровском.

В начале августа российские войска неожиданно прорвали линию фронта к востоку от Доброполья и продвинулись примерно на 20 километров. Украинским силам удалось частично отбросить их назад.