Венесуэла развернула российские «Буки» для защиты от США 2 305

В мире
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Венесуэла развернула российские «Буки» для защиты от США
ФОТО: Youtube

Army Recognition: Венесуэла развернула ЗРК «Бук-М2Э» для защиты от США.

Венесуэльская армия начала размещать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2Э» производства России в Каракасе и его окрестностях. Системы призваны защитить территорию страны от возможного нападения США, пишет западное издание Army Recognition.

Очевидцы заметили развернутые ЗРК 30 сентября. Системы подготовили к работе через несколько дней после того, как Вашингтон подтвердил, что военные рассматривают возможность нанесения авиаударов по целям в Венесуэле.

«Перебрасывая ракетные комплексы в столичный регион, Каракас сигнализирует о своей готовности отразить любой потенциальный иностранный удар», — говорится в сообщении.

Комплекс средней дальности «Бук-М2Э» предназначен для поражения различных аэродинамических целей, включая самолеты, вертолеты, управляемые бомбы и ракеты. ЗРК способен сбивать крылатые ракеты на дальности до 20 километров.

Ранее в сентябре журнал Military Watch Magazine писал, что венесуэльские системы противовоздушной обороны С-300ВМ российского производства могут создать серьезную проблему в случае нападения США на страну.

