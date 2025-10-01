Baltijas balss logotype
Афганистан третий день без интернета, талибы говорят, что ни при делах 1 152

В мире
Дата публикации: 01.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Афганистан третий день без интернета, талибы говорят, что ни при делах
ФОТО: pixabay

Отключение интернета длится уже третий день и оказывает влияние на банковскую деятельность, бизнес, гуманитарную работу и путешествия по всей стране.

Правительство талибов в Афганистане опровергло сообщения об общенациональном запрете на доступ в интернет, заявив, что перебои были вызваны заменой старых волоконно-оптических кабелей.

Это первое заявление талибов, касающееся отключения связи, которое нарушило работу банков, торговли и авиации и оставило страну почти полностью отрезанной от внешнего мира с понедельника.

Несколько провинций подтвердили отключение интернета в прошлом месяце после указа лидера талибов Хибатуллы Ахундзады о борьбе с безнравственностью.

Впервые об общенациональном отключении сообщила в понедельник группа по защите цифровых технологий Netblocks. Она заявила, что интернет-связь нарушена по всей стране, в том числе в столице Кабуле, и что телефонные услуги также недоступны.

"Нет ничего общего с распространяемыми слухами о том, что мы ввели запрет на интернет", - говорится в коротком заявлении представителей талибов пакистанским журналистам.

Главный представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что перебои в работе сети по всей стране были вызваны "разрушением оптоволоконной инфраструктуры", которая сейчас заменяется. Но он не сообщил, будут ли восстановлены услуги и когда. Euronews не смог провести независимую проверку заявления.

Во вторник Миссия ООН по содействию Афганистану призвала талибов восстановить доступ к интернету и телекоммуникациям по всей стране, предупредив, что это угрожает экономической стабильности и может привести к углублению одного из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

Представительство ООН заявило, что отключение света разрушает банковские и финансовые системы, изолирует женщин и девочек, ограничивает доступ к медицинской помощи и денежным переводам, а также нарушает авиасообщение.

В сообщении также говорится, что телекоммуникации имеют решающее значение во время стихийных бедствий. Афганистан недавно пережил сильное землетрясение на востоке страны и борется с массовым вынужденным возвращением населения из соседних стран.

Афганский авиаперевозчик Kam Air сообщил местному телеканалу TOLO News, что, скорее всего, возобновит полеты в Кабул позднее в среду, после того как в понедельник полностью прекратил работу из-за перебоев.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, большинство рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт Кабула или вылететь из него в последние дни, были либо отменены, либо их статус был отмечен как "неизвестный".

Читайте нас также:
#афганистан #интернет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    У них там мака много. Интернет им и ненужен....

    0
    1

