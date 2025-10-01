Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Кремле ответили на планы ЕС по замороженным активам РФ 0 1433

В мире
Дата публикации: 01.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Кремле ответили на планы ЕС по замороженным активам РФ
ФОТО: pixabay

Воспользовавшиеся дивидендами от замороженных активов РФ для помощи Киеву "будут подвергнуты судебному преследованию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали планы Еврокомиссии предоставить Украине финансирование за счет доходов от замороженных активов РФ. Соответствующее заявление сделал в среду, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря - о воровстве", - сказал Песков.

Если кто-то хочет "незаконно присвоить" "наши активы", "воспользоваться дивидендами" от них, то лица, "причастные к этому так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию", привело его слова агентство "Интерфакс".

Представитель Кремля при этом заявил, что к ответственности будут привлечены "не только лица, но и страны". "Без реакции это, конечно же, не может остаться", - добавил Песков.

Глава ЕК: Мы не конфискуем активы

Ранее, 1 октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала поддержать инициативу по предоставлению Киеву миллиардов евро в виде кредитов, обеспеченных замороженными российскими активами.

Фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявили, что речь может идти о выделении Украине дополнительных средств на сумму до 140 млрд евро.

"Мы не конфискуем активы. Украина должна будет вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации", - привело слова председательницы ЕК агентство dpa.

Около 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России

По данным Еврокомиссии, около 200 млрд евро активов Центробанка России были заморожены в ЕС на фоне войны РФ против Украины. Большая часть этих средств хранится в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

В Копенгагене 1 октября проходит неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в связи с нарушениями Россией воздушного пространства стран ЕС. На встрече в датской столице лидеры ЕС обсуждают оборонные возможности Европы на фоне войны в Украине. Кроме того, речь идет о дальнейшей помощи Киеву.

Читайте нас также:
#санкции #помощь украине #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
0
7
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Изображение к статье: У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Вполне современный ударный самолет представит угрозу РФ. Иконка видео
Эстония может выкупить у греков Mirage 2000, для передачи ВСУ 1 147
Изображение к статье: В Грузии снова возобновились массовые протесты
В Грузии снова возобновились массовые протесты 1009
Изображение к статье: Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС
Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС 187
Изображение к статье: Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада
Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада 149

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 13
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 28
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 26
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 13
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео