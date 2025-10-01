Воспользовавшиеся дивидендами от замороженных активов РФ для помощи Киеву "будут подвергнуты судебному преследованию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали планы Еврокомиссии предоставить Украине финансирование за счет доходов от замороженных активов РФ. Соответствующее заявление сделал в среду, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря - о воровстве", - сказал Песков.

Если кто-то хочет "незаконно присвоить" "наши активы", "воспользоваться дивидендами" от них, то лица, "причастные к этому так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию", привело его слова агентство "Интерфакс".

Представитель Кремля при этом заявил, что к ответственности будут привлечены "не только лица, но и страны". "Без реакции это, конечно же, не может остаться", - добавил Песков.

Глава ЕК: Мы не конфискуем активы

Ранее, 1 октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала поддержать инициативу по предоставлению Киеву миллиардов евро в виде кредитов, обеспеченных замороженными российскими активами.

Фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявили, что речь может идти о выделении Украине дополнительных средств на сумму до 140 млрд евро.

"Мы не конфискуем активы. Украина должна будет вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации", - привело слова председательницы ЕК агентство dpa.

Около 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России

По данным Еврокомиссии, около 200 млрд евро активов Центробанка России были заморожены в ЕС на фоне войны РФ против Украины. Большая часть этих средств хранится в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

В Копенгагене 1 октября проходит неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в связи с нарушениями Россией воздушного пространства стран ЕС. На встрече в датской столице лидеры ЕС обсуждают оборонные возможности Европы на фоне войны в Украине. Кроме того, речь идет о дальнейшей помощи Киеву.