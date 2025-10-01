По словам демографа, из Украины выехали около 63% людей в возрасте от 18 до 64 лет.

С начала полномасштабного вторжения России из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста. Из-за этого значительно выросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы для страны.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун в программе "Европейское пространство" на Espreso заявил, что такая миграция изменила возрастную структуру населения в Украине.

Эксперт отметил, что, по данным Евростата, из Украины выехало примерно 40% мужчин и 60% женщин. Если брать по возрастным группам, то людей в возрасте 65 лет и старше - 6%.

Также Гладун добавил, что из Украины выехали около 63% людей в возрасте от 18 до 64 лет, а также около 31% детей до 18 лет. По его словам, из-за войны страну покинули преимущественно дети, трудоспособное население и часть пенсионеров.

"Большинство пенсионеров осталось в Украине. Это привело к тому, что в возрастной структуре населения, которое сейчас находится на территории Украины, процент пенсионеров увеличился, а доля тех, кто занят в экономике, - уменьшилась", - сказал Гладун.

Эксперт подчеркнул, что такая миграция привела к тому, что отчисления в государственные социальные фонды уменьшились. Тем не менее потребность в выплате пенсий и другой поддержки населения осталась.

Демограф рассказала, как вернуть украинцев домой

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что люди, которые были вынуждены выехать за границу из-за российского полномасштабного вторжения, должны чувствовать, что их в Украине ждут. По ее словам, именно это поможет вернуть их домой.

Либанова считает, что нынешней власти следует наладить коммуникацию с украинскими беженцам за рубежом, если они хотят их возвращения. По ее словам, украинцы за рубежом не должны рассказывать, что в стране якобы все плохо.