Война изменила население Украины: демограф рассказал о скрытой проблеме для страны 2 393

В мире
Дата публикации: 01.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Война изменила население Украины: демограф рассказал о скрытой проблеме для страны

По словам демографа, из Украины выехали около 63% людей в возрасте от 18 до 64 лет.

С начала полномасштабного вторжения России из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста. Из-за этого значительно выросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы для страны.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун в программе "Европейское пространство" на Espreso заявил, что такая миграция изменила возрастную структуру населения в Украине.

Эксперт отметил, что, по данным Евростата, из Украины выехало примерно 40% мужчин и 60% женщин. Если брать по возрастным группам, то людей в возрасте 65 лет и старше - 6%.

Также Гладун добавил, что из Украины выехали около 63% людей в возрасте от 18 до 64 лет, а также около 31% детей до 18 лет. По его словам, из-за войны страну покинули преимущественно дети, трудоспособное население и часть пенсионеров.

"Большинство пенсионеров осталось в Украине. Это привело к тому, что в возрастной структуре населения, которое сейчас находится на территории Украины, процент пенсионеров увеличился, а доля тех, кто занят в экономике, - уменьшилась", - сказал Гладун.

Эксперт подчеркнул, что такая миграция привела к тому, что отчисления в государственные социальные фонды уменьшились. Тем не менее потребность в выплате пенсий и другой поддержки населения осталась.

Демограф рассказала, как вернуть украинцев домой

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что люди, которые были вынуждены выехать за границу из-за российского полномасштабного вторжения, должны чувствовать, что их в Украине ждут. По ее словам, именно это поможет вернуть их домой.

Либанова считает, что нынешней власти следует наладить коммуникацию с украинскими беженцам за рубежом, если они хотят их возвращения. По ее словам, украинцы за рубежом не должны рассказывать, что в стране якобы все плохо.

#демография #украинцы
(2)
  • VV
    Vladlat Vladlat
    2-го октября

    Ну то что НА Украине осталось менее половины населения это факт! Только ещё год-полтора до фильтрации в аэропорту Шереметьево в Россию выехало по данным России 4 млн граждан Украины, в Европу выехало 4 млн (в Германию по данным МВД ФРГ 1,65 млн), ещё в остальные части света примерно 1 млн, погибло около 2 млн. Это год назад! Вот считайте сколько от 52 млн осталось: примерно 25-26 млн на данный момент, с учётом что часть ещё осталась на территории под контролем РФ, а это 40% территории...

    0
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    "государственные социальные фонды уменьшились. Тем не менее потребность в выплате пенсий и другой поддержки населения осталась." - нля... Это уже давно из внешних вливаний оплачиваетя. Как и зп военным.

    2
    0

