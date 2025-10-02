Акции Netflix Inc резко снижаются второй день подряд после того, как обладатель состояния в полтриллиона долларов Илон Маск продолжил призывать своих подписчиков отказаться от сервиса.

Акции Netflix упали на 2,9% в четверг после снижения на 2,3% в среду. Акции теперь снижаются четвертую сессию подряд.

На этой неделе Маск призвал своих 226 миллионов подписчиков в X "отказаться от Netflix ради здоровья ваших детей". Генеральный директор Tesla и SpaceX отреагировал на пост, обвиняющий Netflix в продвижении трансгендерной повестки.

Маск выделил анимационный сериал Dead End: Paranormal Park, заявив, что он "продвигает трансгендерную идеологию" детям. В другом посте он ответил пользователю, отметившему, что шоу ориентировано на зрителей от семи лет, написав: "это недопустимо".

Netflix в последние годы подвергался критике со стороны консерваторов за свой контент, но компания обычно утверждает, что предоставляет программы для широкого круга аудиторий. Маск также согласился с пользователем X, который заявил, что Netflix открыто хвастается дискриминацией белых людей.

Как следствие, поисковые запросы типа "отменить Netflix" и "как отменить Netflix" набирают популярность в Google.