Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Владельца «Кириешек» и «Бабкиных семечек» признали в РФ экстремистом и все отобрали 1 249

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Владельца «Кириешек» и «Бабкиных семечек» признали в РФ экстремистом и все отобрали
ФОТО: пресс-фото

Тверской суд Москвы признал 53-летнего миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая, которым принадлежит пищевой холдинг KDV Group ("Бабкины семечки", Calve, "Кириешки" и др.), экстремистами и постановил передать всё их имущество государству, сообщают российские СМИ.

Конфискации также подверглось имущество гражданской супруги Дениса Марии Каржиловой. Её адвокаты утверждали, что она не должна фигурировать в деле, так как они с Штенгеловым не состоят в официальном браке, однако прокуратура настояла на том, что у пары "незарегистрированные брачные отношения" и общие дети.

Иск Генпрокуратуры поступил ещё в августе этого года. Следствие заявило, что Николай Штенгелов поддерживал украинские власти, финансировал Киев и даже создал собственное формирование, которое ведёт деятельность, "опасную для жизни и здоровья россиян, а также для безопасности общества и государства". Денис, по версии российских правоохранителей, разделял эти взгляды и также переводил деньги "недружественным странам".

Защита Штенгеловых назвала обвинения голословными и отметила, что суду не был предоставлен ни один документ, подтверждающий связь с украинскими военными структурами. Адвокаты просили назначить дополнительные экспертизы и заменить судью, но ходатайства отклонили. Теперь Штенгеловы намерены обжаловать решение.

Денис Штенгелов — совладелец "Кондитерус Ком", в которую входят холдинг KDV Group и сеть магазинов "Ярче!". Ему также принадлежит футбольный клуб "КДВ" в Томске, а раньше он был совладельцем печально известного кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня". Совокупная выручка компаний достигает 185 млрд рублей (почти 2 млрд евро), состояние самого Штенгелова, по данным Forbes, оценивается в 1,4 млрд долларов. После начала войны в Украине в 2022 году Штенгелов, как и его отец, публично осудил действия российских властей. Сейчас он живёт в Дубае.

Читайте нас также:
#война рф и украины #россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го октября

    Понравился кому то бизнес и под спонсирование Украины легко его можно отдать притом государство то им управлять не будет,а передаст тому ,кто заказал и оплатил.

    2
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией
Изображение к статье: Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией
Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме
Изображение к статье: Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме
В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ
Изображение к статье: В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ
Началось? США уничтожили корабль вблизи Венесуэлы
Изображение к статье: Кадр: @SecWar
Изображение к статье: В США нашли идеальный истребитель для Украины
В США нашли идеальный истребитель для Украины 186
Изображение к статье: скриншот
Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули в Вашингтон 121
Изображение к статье: Обозначена точка старта F-35 США для бомбежек Венесуэлы
Обозначена точка старта F-35 США для бомбежек Венесуэлы 138
Изображение к статье: США завершили испытания «уничтожителя» российских С-400
США завершили испытания «уничтожителя» российских С-400 5 180

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 23
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 40
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 86
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 23
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео