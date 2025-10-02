Тверской суд Москвы признал 53-летнего миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая, которым принадлежит пищевой холдинг KDV Group ("Бабкины семечки", Calve, "Кириешки" и др.), экстремистами и постановил передать всё их имущество государству, сообщают российские СМИ.

Конфискации также подверглось имущество гражданской супруги Дениса Марии Каржиловой. Её адвокаты утверждали, что она не должна фигурировать в деле, так как они с Штенгеловым не состоят в официальном браке, однако прокуратура настояла на том, что у пары "незарегистрированные брачные отношения" и общие дети.

Иск Генпрокуратуры поступил ещё в августе этого года. Следствие заявило, что Николай Штенгелов поддерживал украинские власти, финансировал Киев и даже создал собственное формирование, которое ведёт деятельность, "опасную для жизни и здоровья россиян, а также для безопасности общества и государства". Денис, по версии российских правоохранителей, разделял эти взгляды и также переводил деньги "недружественным странам".

Защита Штенгеловых назвала обвинения голословными и отметила, что суду не был предоставлен ни один документ, подтверждающий связь с украинскими военными структурами. Адвокаты просили назначить дополнительные экспертизы и заменить судью, но ходатайства отклонили. Теперь Штенгеловы намерены обжаловать решение.

Денис Штенгелов — совладелец "Кондитерус Ком", в которую входят холдинг KDV Group и сеть магазинов "Ярче!". Ему также принадлежит футбольный клуб "КДВ" в Томске, а раньше он был совладельцем печально известного кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня". Совокупная выручка компаний достигает 185 млрд рублей (почти 2 млрд евро), состояние самого Штенгелова, по данным Forbes, оценивается в 1,4 млрд долларов. После начала войны в Украине в 2022 году Штенгелов, как и его отец, публично осудил действия российских властей. Сейчас он живёт в Дубае.