Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией 1 156

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией
ФОТО: пресс-фото

Польский президент Кароль Навроцкий (на фото) в пятницу подписал постановление об использовании подразделений Вооруженных сил Польши для помощи пограничной службе. Об этом сообщила пресс-служба Бюро национальной безопасности Польши.

Согласно постановлению, дополнительные подразделения польских войск будут задействованы для "обеспечения неприкосновенности государственной границы" в районах пограничных переходов на границе с Германией и Литвой.

Военные будут находиться там с 5 октября по 4 апреля 2026 года – срок, до которого Польша продлит пограничный контроль с двумя упомянутыми странами.

Отдельным распоряжением премьер-министр Польши Дональд Туск приказал привлечь военнослужащих Военной жандармерии для помощи пограничной службе на границе с Германией до завершения действия временного пограничного контроля.

Контроль на границах с Германией и Литвой был введен в Польше 7 июля. На этой неделе его продлили до 4 апреля 2026 года.

В рамках возобновленного контроля на границах с Германией и Литвой польские пограничники, при поддержке полиции и военных, могут останавливать для проверки выбранные транспортные средства.

По мнению правительства Польши, это необходимо для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов.

Оставить комментарий

(1)
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    Поляки забыли историю. Мало наверное русские оттяпали их земли.

    0
    1

Видео