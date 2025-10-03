Польский президент Кароль Навроцкий (на фото) в пятницу подписал постановление об использовании подразделений Вооруженных сил Польши для помощи пограничной службе. Об этом сообщила пресс-служба Бюро национальной безопасности Польши.

Согласно постановлению, дополнительные подразделения польских войск будут задействованы для "обеспечения неприкосновенности государственной границы" в районах пограничных переходов на границе с Германией и Литвой.

Военные будут находиться там с 5 октября по 4 апреля 2026 года – срок, до которого Польша продлит пограничный контроль с двумя упомянутыми странами.

Отдельным распоряжением премьер-министр Польши Дональд Туск приказал привлечь военнослужащих Военной жандармерии для помощи пограничной службе на границе с Германией до завершения действия временного пограничного контроля.

Контроль на границах с Германией и Литвой был введен в Польше 7 июля. На этой неделе его продлили до 4 апреля 2026 года.

В рамках возобновленного контроля на границах с Германией и Литвой польские пограничники, при поддержке полиции и военных, могут останавливать для проверки выбранные транспортные средства.

По мнению правительства Польши, это необходимо для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов.