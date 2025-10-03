Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массивный удар по энергосистеме республики. Он отметил в своем вечернем видеообращении в Telegram, что только газовые объекты были атакованы 35 российскими ракетами.

«Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить», — подчеркнул украинский лидер.