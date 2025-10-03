Baltijas balss logotype
Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме 2 214

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: ВС РФ ударили по газовым объектам 35 ракетами, только половину сбили.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массивный удар по энергосистеме республики. Он отметил в своем вечернем видеообращении в Telegram, что только газовые объекты были атакованы 35 российскими ракетами.

«Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить», — подчеркнул украинский лидер.

Читайте нас также:
#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    выпустили 35 ракет... мы сбили 45.... дайте ему сало еуврагейского

    6
    1
  • А
    Алекс
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    Ты голодный?Попроси у путлера,он тебя накормит.Отправит в СВОлочные войска на утилизацию.Будут тебе и геи и сало

    0
    5

