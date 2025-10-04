Baltijas balss logotype
Дрон над аэропортом Франкфурта: задержан 41-летний мужчина 0 287

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Дрон над аэропортом Франкфурта: задержан 41-летний мужчина
ФОТО: pixabay

Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона у местного аэропорта - крупнейшего в Германии. Каких-либо подтверждений его связей с Россией у полиции нет.

Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона над местным аэропортом - крупнейшим в Германии. По информации агентства dpa, инцидент произошел в четверг, 2 октября. По данным таблоида Bild, это случилось утром 3 октября.

Дрон удалось быстро посадить в бесполетной зоне аэропорта, поэтому произошедшее не привело к задержкам и отменам рейсов. Как пишет Bild, дрон заметила установленная полицией система обнаружения беспилотников. О таких летательных аппаратах также нередко сообщают пилоты и автомобилисты, отмечает газета.

По ее информации, задержанный - мужчина хорватского происхождения. В его отношении открыто дело об административном правонарушении, ему грозит штраф. Представитель полиции сказал dpa, что нет никаких подтверждений его связей с Россией. По словам стража порядка, в последнее время с помощью дешевых гражданских дронов нередко делаются незаконные снимки над тюрьмами, аэропортами и военными базами.

Дроны в аэропорту Мюнхена

Это не первый инцидент с беспилотниками в немецких аэропортах за последние дни. Вечером 2 и 3 октября аэропорту Мюнхена - второму по размеру в Германии - приходилось приостанавливать работу из-за появления неизвестных дронов. Причем это были военные разведывательные беспилотники, указывает Bild со ссылкой на секретный доклад полиции.

Из-за появления беспилотников рейсы отменяли, перенаправляли в другие города и переносили. В результате этого в первый день были нарушены планы примерно 3000 пассажиров, сотням пришлось провести ночь на раскладушках в терминалах. Во второй день произошедшее отразилось на планах почти 6500 пассажиров. Для них также установили раскладные кровати, им выдали одеяла, напитки и снэки. Ситуация осложнялась и повышенным пассажиропотоком, вызванным проходящим в Мюнхене Октоберфестом.

Представительство ФРГ при НАТО сообщило, что для усиления защиты аэропорта Мюнхена от беспилотников были призваны специалисты бундесвера.

Инциденты с неопознанными дронами в Европе участились

В последние несколько недель дроны замечали над аэропортами и критически важными объектами сразу нескольких европейских стран. Их видели над городом Киль на севере Германии, над архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции, и над военными объектами Осло. А у аэропорта Росволл в Му-и-Ране (Норвегия) задержали трех граждан Германии за незаконное использование дронов, пишет норвежская газета Helgelendingen.

Кроме того, из-за появления беспилотников авиасообщение приходилось приостанавливать в аэропортах Копенгагена и в городе Ольборг на севере Дании. На фоне этих эпизодов и других подобных случаев спецслужбы страны заявили, что Россия ведет гибридную войну против Запада.

При этом подтверждений, что за запуском дронов над Европой стоит Россия, нет. Президент страны Владимир Путин подобные обвинения отверг. По его словам, в европейских городах нет целей для российских дронов. Обвинения в адрес РФ он назвал способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.

#европа #дроны
