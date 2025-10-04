Baltijas balss logotype
Эксперт: Трамп может начать новую войну с Ираном 0 151

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: USS Gerald R. Ford в Атлантике.

USS Gerald R. Ford в Атлантике.

Тегеран категорически отказывается идти на какой-либо компромисс с Западом.

На фоне экстренного сбора высших чинов армии США с участием верховного главнокомандующего и министра обороны стали приходить сообщения о переброске американских сил на Ближний Восток, отмечает в телеграм-канале "Кремлевский безбашенник" политический обозреватель Дмитрий дризе.

В частности, речь идет о самолетах-заправщиках и авианосце Gerald Ford. Подобная ситуация наблюдалась в июне текущего года накануне 12-дневной войны Израиля и Ирана.

Тегеран категорически отказывается идти на какой-либо компромисс с Западом. Так что, как говорится, второй раунд военного принуждения к миру выглядит логичным и, главное, единственным в такой ситуации решением. Впрочем, есть еще и хуситы, которые готовы воевать со всем земным шаром.

Очень похоже, что Трамп дает понять: формула мир через силу — это отнюдь не шутки и не пустые красивые слова. Нужно наглядно показать всем, кто сомневается и даже пытается иронизировать, мол, это все собрание генералов, лишь большое шоу и не более того. В такой ситуации конкретные дела просто необходимы.

А что касается России, информированное агентство Bloomberg сообщает инсайд: «Семерка» готовит очередное ужесточение санкций против Москвы. Главное направление — экспорт нефти. Соединенные Штаты, как известно, входят в G7. Возможно, это намек на то, что Вашингтон все-таки присоединится к антироссийским санкционным мерам. По крайней мере, такие действия вписываются в декларируемые Белым домом подходы.

#иран
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
