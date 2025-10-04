Baltijas balss logotype
Маниакальное стремление Трампа получить Нобелевскую премию встревожило Норвегию 0 142

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Маниакальное стремление Трампа получить Нобелевскую премию встревожило Норвегию

В Норвегии обеспокоены из-за агрессивной кампании президента США Дональда Трампа, который стремится получить Нобелевскую премию мира, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в последнее время Трамп сделал несколько публичных заявлений, в которых заявил о своем желании получить Нобелевскую премию.

В частности, на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН он заявил следующее: "Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира", аргументируя это тем, что он и США никогда не получали никакой благодарности за заключение Авраамовых соглашений, которые нормализовали дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими странами, во время его первого президентского срока в 2020 году.

Трамп утверждает, что с момента своего возвращения в Белый дом в январе он положил конец по крайней мере шести войнам.

Источники агентства рассказывают, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в разговорах с европейскими коллегами поднимал вопрос о выдвижении кандидатуры его босса на премию. Государственный секретарь Марко Рубио также неоднократно привлекался к продвижению кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию.

В Нобелевском комитете отметили "несколько кампаний", которые ведутся как публично, так и частным образом.

Тем временем в Норвегии с приближением объявления лауреата Нобелевской премии мира растет напряженность. На вопрос о потенциальной реакции, если Трамп не победит, один норвежский чиновник, говоривший на условиях анонимности, пошутил, что он рассматривает возможность взять 10 октября больничный.

Отвечая на вопрос об опасениях реакции, если Трамп не победит, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал: "Это просто зависит от Нобелевского комитета. Важно помнить, что это независимый комитет".

Лоббирование кандидатов на премию происходило и раньше, но дерзкий и напыщенный стиль Трампа, по мнению экспертов, противоречит глубоко укоренившейся культуре скандинавских обществ, которая не поощряет саморекламу, и может усложнить для комитета возможность не обращать внимания на его персону.

Сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также рассказал о стремлении получить Нобелевскую премию мира.

Добавим, что по данным платформы прогнозов Polymarket, шансы Трампа на победу составляют лишь 4%. Среди фаворитов называют сеть волонтерских координационных центров Sudan’s Emergency Response Rooms, которые организуют гуманитарную помощь в условиях войны в Судане, а также Юлию Навальную.

#дональд трамп #нобелевская премия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
2

