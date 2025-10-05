Греция оказалась под давлением союзников из ЕС и НАТО, которые призывают Афины предоставить Украине более существенную военную помощь, в частности через продажу части своих истребителей Mirage 2000-5 посредникам, пишет Kathimerini.

По данным СМИ, основное давление поступает от США, Франции и стран Восточной Европы, которые больше всего чувствуют угрозу от войны в Украине. Они добиваются, чтобы вклад Греции был не символическим, как передача устаревших систем, а реальным - в виде современных самолетов.

Афины традиционно неохотно делятся высокотехнологичным вооружением. Сейчас на вооружении Греции находится 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых прекратится в 2027 году. Хотя страна уже купила 24 современных Rafale у Франции и планирует заказать еще, переговоры о продаже Mirage другим государствам (в частности Индии и балканским странам) зашли в тупик.

Если Греция согласится, самолеты сначала выкупят США, Франция, Германия или меньшие союзники, в частности Чехия и Эстония, а уже потом они попадут в Украину. Эстония особенно заинтересована в такой схеме.

Параллельно на Афины оказывается давление с требованием согласиться на участие Турции в программе ЕС SAFE на €150 млрд для военных закупок. Греция выступает категорически против, ведь Анкара продолжает оспаривать ее суверенитет в Эгейском море.

На саммите Европейского политического сообщества премьер Кириакос Мицотакис заявил, что безопасность должна гарантироваться не только на восточном фланге НАТО, намекая на необходимость более широкой поддержки Украины. Как сообщал УНИАН, Украина получила первые французские истребители Mirage-2000 в начале февраля 2025 года. Тогда не называлось количество переданных бортов.

22 июля Воздушные силы сообщили о потере одного истребителя Mirage-2000 - первый известный случай. Отмечалось, что произошел отказ авиационной техники. Пилот успешно катапультировался.