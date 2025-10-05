Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы O 5 minút 12.

«Если бы Европейский союз прилагал столько сил для мира, сколько он прилагает для поддержки этой войны на Украине, то эта война уже давно бы могла закончиться», — сказал он.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что целью работы его кабинета является более быстрое прекращение кровопролития в бывшей советской республике.