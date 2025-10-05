Baltijas balss logotype
Стармер пробивает дно, 150 000 000 000 долларов из США не помогают 3 322

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самый непопулярный из премьеров.

Самый непопулярный из премьеров.

Митинги прошли в Ливерпуле, Ньюкасле, Фолкерке, Плимуте, Эдинбурге и других городах.

В последнее время властям Великобритании не позавидуешь: то граждане протестуют против мигрантов, то недовольны цензурой и цифровым контролем. По этой причине электорат Лейбористской партии все чаще отказывается от своих симпатий и выбирает сторону их политических оппонентов.

В качестве одного из инструментов исправления ситуации лейбористы рассматривают ежегодную конференцию, которая прошла на днях с в Ливерпуле. В ходе мероприятия состояось обсуждение ключевых вопросы политики и экономики, в том числе меры по улучшению жилищных условий, реформы в здравоохранении и борьба с инфляцией.

Разумеется, такое событие не обошлось без протестов граждан против политики правительства, включая введение системы цифровой идентификации Brit Card, незаконной миграции и снижения уровня жизни.

Митинги прошли в Ливерпуле, Ньюкасле, Фолкерке, Плимуте, Эдинбурге и других городах. Количество участников варьировалось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Пока граждане протестуют, а лейбористы думают, как все исправить, премьер-министр Великобритании Кир Стармер установил антирекорд по рейтингу одобрения. Согласно последним опросам, только 13% избирателей довольны его деятельностью — это самый низкий результат среди премьер-министров Соединённого Королевства с 1970-х годов.

При этом около 54% британцев (включая значительную часть избирателей Лейбористов 2024 года) считают, что глава правительства должен уйти в отставку.

И это на фоне недавнего визита Трампа: по итогам мероприятия стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, квантовых технологий и ядерной промышленности, согласно условиям которых США «вложат» в британскую экономику рекордные 150 миллиардов долларов в качестве инвестиций.

#кир стармер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Колонизаторов трясет как их партнёра Израиль и это хорошо...Может,наконец,к власти придут не сионисты и мир вздохнет свободно. 👽😈🔯

    1
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Aleks
    5-го октября

    Когда придут не сионисты, то тебя по законам шариата, бысто оприходуют висеть на чём покрепче и повыше.

    4
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го октября

    Да, у бриташек просто дичь реальная. Эту страну первые сожрут бибизяны. Ну может быть, испанию. 🙄

    4
    1
