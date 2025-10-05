Митинги прошли в Ливерпуле, Ньюкасле, Фолкерке, Плимуте, Эдинбурге и других городах.

В последнее время властям Великобритании не позавидуешь: то граждане протестуют против мигрантов, то недовольны цензурой и цифровым контролем. По этой причине электорат Лейбористской партии все чаще отказывается от своих симпатий и выбирает сторону их политических оппонентов.

В качестве одного из инструментов исправления ситуации лейбористы рассматривают ежегодную конференцию, которая прошла на днях с в Ливерпуле. В ходе мероприятия состояось обсуждение ключевых вопросы политики и экономики, в том числе меры по улучшению жилищных условий, реформы в здравоохранении и борьба с инфляцией.

Разумеется, такое событие не обошлось без протестов граждан против политики правительства, включая введение системы цифровой идентификации Brit Card, незаконной миграции и снижения уровня жизни.

Митинги прошли в Ливерпуле, Ньюкасле, Фолкерке, Плимуте, Эдинбурге и других городах. Количество участников варьировалось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Пока граждане протестуют, а лейбористы думают, как все исправить, премьер-министр Великобритании Кир Стармер установил антирекорд по рейтингу одобрения. Согласно последним опросам, только 13% избирателей довольны его деятельностью — это самый низкий результат среди премьер-министров Соединённого Королевства с 1970-х годов.

При этом около 54% британцев (включая значительную часть избирателей Лейбористов 2024 года) считают, что глава правительства должен уйти в отставку.

И это на фоне недавнего визита Трампа: по итогам мероприятия стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, квантовых технологий и ядерной промышленности, согласно условиям которых США «вложат» в британскую экономику рекордные 150 миллиардов долларов в качестве инвестиций.