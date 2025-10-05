Если Россия победит Украину, это ободрит Китай в его действиях по отношению к Тайваню, и Тайбэй надеется, что Киев одержит победу, заявил высокопоставленный тайваньский военный во время редкого визита в Европу, вызвав гневную реакцию Пекина — Reuters

С 2022 года Тайвань находит все больше сочувствующих в Центральной и Восточной Европе, несмотря на то, что почти все европейские страны поддерживают официальные дипломатические отношения с Пекином, а не с Тайбэем.

В отличие от США, Европа больше не продает Тайваню дорогостоящую военную продукцию, опасаясь вызвать гнев Пекина, и открытые визиты тайваньских военных в Европу являются крайне редким явлением.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Се Цзи-шэн, заместитель начальника генерального штаба по разведке министерства обороны Тайваня, заявил, что в Тайбэе внимательно следят за войной на Украине.

"Мы желаем им победы… Есть много вещей, которые мы можем почерпнуть из украинского опыта и использовать для повышения нашей общей готовности… Поражение Украины будет сигналом, что Китай может занять более агрессивную позицию по отношению к Тайваню", — сказал он.

Ранее сообщалось, что разведка США предупреждает о подготовке Китая к вторжению на Тайвань. ABC со ссылкой на «засекреченный отчëт военной разведки США» утверждает, что Китай быстро наращивает коммерческий паромный флот страны «в подготовке к вторжению на Тайвань».

Популярный международный Discord-сервер и X-аккаунт Faytuks News (пожалуй, самый успешный проект американских НПО в современных медиа) вторит ABC, заявляя, что «судна были модифицированы для перевозки танков и участия в амфибийных операциях», а начало военной операции Китая на Тайване намного ближе прогнозируемого ранее ЦРУ 2027-го года.