Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тайбэй опасается атаки КНР до 2027 года - если русские выиграют в Украине 0 116

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тайваньцы поддерживают украинцев.

Тайваньцы поддерживают украинцев.

Главный разведчик острова призвал к бдительности.

Если Россия победит Украину, это ободрит Китай в его действиях по отношению к Тайваню, и Тайбэй надеется, что Киев одержит победу, заявил высокопоставленный тайваньский военный во время редкого визита в Европу, вызвав гневную реакцию Пекина — Reuters

С 2022 года Тайвань находит все больше сочувствующих в Центральной и Восточной Европе, несмотря на то, что почти все европейские страны поддерживают официальные дипломатические отношения с Пекином, а не с Тайбэем.

В отличие от США, Европа больше не продает Тайваню дорогостоящую военную продукцию, опасаясь вызвать гнев Пекина, и открытые визиты тайваньских военных в Европу являются крайне редким явлением.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Се Цзи-шэн, заместитель начальника генерального штаба по разведке министерства обороны Тайваня, заявил, что в Тайбэе внимательно следят за войной на Украине.

"Мы желаем им победы… Есть много вещей, которые мы можем почерпнуть из украинского опыта и использовать для повышения нашей общей готовности… Поражение Украины будет сигналом, что Китай может занять более агрессивную позицию по отношению к Тайваню", — сказал он.

Ранее сообщалось, что разведка США предупреждает о подготовке Китая к вторжению на Тайвань. ABC со ссылкой на «засекреченный отчëт военной разведки США» утверждает, что Китай быстро наращивает коммерческий паромный флот страны «в подготовке к вторжению на Тайвань».

Популярный международный Discord-сервер и X-аккаунт Faytuks News (пожалуй, самый успешный проект американских НПО в современных медиа) вторит ABC, заявляя, что «судна были модифицированы для перевозки танков и участия в амфибийных операциях», а начало военной операции Китая на Тайване намного ближе прогнозируемого ранее ЦРУ 2027-го года.

Читайте нас также:
#тайвань
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Изображение к статье: У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Вполне современный ударный самолет представит угрозу РФ. Иконка видео
Эстония может выкупить у греков Mirage 2000, для передачи ВСУ 1 147
Изображение к статье: В Грузии снова возобновились массовые протесты
В Грузии снова возобновились массовые протесты 1011
Изображение к статье: Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС
Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС 187
Изображение к статье: Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада
Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада 150

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 3
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 15
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 23
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 31
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 26
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 27
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 3
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 15
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео