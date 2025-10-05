Это была четвертая попытка прорвать блокаду в 2025 году, крупнейшая за последние 18 лет.

Полиция Израиля сообщает, что более 470 участников так называемой "глобальной флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду Газы, прошли оформление перед выдворением из страны.

Сначала их доставили в порт Ашдод для проверки личности и юридических процедур.

В сообщении полиции Израиля говорится: "Задержанные прошли тщательную проверку и переданы для дальнейшего рассмотрения их дел Управлением по делам народонаселения и иммиграции и пенитенциарной службой".

Судя по заявлениям внешнеполитических ведомств, среди задержанных есть граждане Италии, Ирландии, ЮАР, Швеции, Франции, Испании, Великобритании, США, Польши, Австралии и других стран. Ранее организаторы "флотилии" говорили об участии представителей 47 стран.

По данным МИД Италии, итальянцев среди задержанных около 40 человек, в их числе несколько депутатов парламента. Ирландцев – до 16. Не менее шести южноафриканцев. Среди задержанных французов депутат Европарламента Рима Хассан. В числе задержанных – экоактивистка Грета Тунберг (Швеция).

Судя по публикациям американских СМИ, среди задержанных израильскими властями участников "глобальной флотилии Сумуда" не менее 24 граждан США. Госдепартамент США эти сведения пока не комментирует. Официально списки задержанных американцев еще не публикуются. Но, судя по сообщениям СМИ, среди них есть ветераны армии США – Грег Стокер, бывший рейнджер армии США, и Фил Тоттенхэм, ветеран Корпуса морской пехоты США. Сведения о задержании 24 американцев подтверждает ABC News со ссылкой на письмо членов Палаты представителей от Демократической партии.

По данным МИД Италии, власти Израиля готовят два чартерных рейса с депортируемыми на 6-7 октября. Планируется отправить их в европейские столицы после завершения консульских посещений и формальных слушаний. Отметим, что одно судно "флотилии" – Marinette – в настоящее время находится примерно в 50 морских милях от побережья Газы. По состоянию на утро пятницы, оно не было перехвачено. Судя по имеющимся данным, это судно отстало из-за технической неисправности. Еще девять судов, формально заявленных как участники акции, находятся почти в 500 морских милях от Газы. На этом основании катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет, что акция "флотилии стойкости" продолжается.

Накануне израильское министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена. "Ни одной из яхт, участвовавших в провокации "ХАМАС-Сумуд", не удалось успешно войти в зону активных боевых действий или нарушить морскую блокаду. Все пассажиры находятся в безопасности и в добром здравии. Они... будут депортированы в Европу", – сообщал МИД Израиля.

Акция "глобальная флотилия Сумуда" стартовала 1 сентября из Барселоны. Суда достигли побережья Туниса, затем – Сицилии, Крита, и были перехвачены в ночь на 2 октября в восточном Средиземноморье по мере приближения к морской границе Израиля.

Пропалестинские активисты заявляли, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требовали обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

МИД Израиля указывал на связи организаторов "флотилии" с террористической группировкой ХАМАС.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляли, что жители Газы голодают.

Это была четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, крупнейшая за последние 18 лет. Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.