"Заострение и ужесточение" Общеевропейской системы предоставления убежища (Common European Asylum System, CEAS) стало центральной темой встречи министров внутренних дел стран ЕС и представителей Еврокомиссии, состоявшейся в Мюнхене в субботу, 4 октября. Как рассказал на пресс-конференции по итогам обсуждений глава МВД ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), одна из мер, к которой стремятся участники, - возможность бессрочного заключения под стражу претендентов на получение убежища, чьи заявки были отклонены.

"Мы хотим сделать возможным бессрочное содержание под стражей соискателей убежища, которые получили отказ. Это то, чего мы хотим добиться в правовом поле. Чтобы таким образом создать возможность применять такое длительное заключение под стражу в отношение претендентов на получение убежище, совершивших уголовно наказуемые деяния, и претендентов на получение убежище, чьи ходатайства были отклонены", - рассказал Добриндт.

Предпосылки для долгосрочного запрета на въезд в ЕС

Он добавил, что он и его коллеги из других европейских стран также хотят добиться долгосрочного запрета на въезд иностранцев, которые не смогли получить право на убежище в ЕС. "Конечно, если это будет необходимо. Для этого должны быть предпосылки. Совершение уголовно наказуемых деяний - это подобные предпосылки, о которых мы размышляем", - уточнил Добриндт.

Еще одной темой обсуждения на встрече стало создание так называемых "центров возвращения" (Return hubs) в третьих странах, которые расположены за пределами Европы и не являются странами происхождения мигрантов. "Это центры, в которые мы будем доставлять получивших отказ претендентов на убежище, которых мы не можем доставить в их страны происхождения", - пояснил Александер Добриндт.

Кроме того, европейские министры внутренних дел выразили намерение значительно улучшить обмен данными. В частности, речь идет о том, чтобы вносить больше информации о мигрантах, впервые въезжающих на территорию ЕС, в европейскую базу данных Eurodac "и сделать так, чтобы эти данные были доступны всем", указал германский министр.

Также планируется ускорить процесс рассмотрения ходатайств об убежище. Для этого в ЕС хотят задействовать технологию искусственного интеллекта (ИИ), конкретно - для перевода с иностранных языков при общении с мигрантами на внешних границах ЕС.