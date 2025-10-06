Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МВД ФРГ за взятие под стражу отвергнутых просителей убежища 0 129

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: МВД ФРГ за взятие под стражу отвергнутых просителей убежища

Главы МВД стран Европы обсудили в Мюнхене меры по ужесточению Общеевропейской системы предоставления убежища. Они выступили за содержание под стражей отвергнутых беженцев, заявил глава МВД Германии.

"Заострение и ужесточение" Общеевропейской системы предоставления убежища (Common European Asylum System, CEAS) стало центральной темой встречи министров внутренних дел стран ЕС и представителей Еврокомиссии, состоявшейся в Мюнхене в субботу, 4 октября. Как рассказал на пресс-конференции по итогам обсуждений глава МВД ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), одна из мер, к которой стремятся участники, - возможность бессрочного заключения под стражу претендентов на получение убежища, чьи заявки были отклонены.

"Мы хотим сделать возможным бессрочное содержание под стражей соискателей убежища, которые получили отказ. Это то, чего мы хотим добиться в правовом поле. Чтобы таким образом создать возможность применять такое длительное заключение под стражу в отношение претендентов на получение убежище, совершивших уголовно наказуемые деяния, и претендентов на получение убежище, чьи ходатайства были отклонены", - рассказал Добриндт.

Предпосылки для долгосрочного запрета на въезд в ЕС

Он добавил, что он и его коллеги из других европейских стран также хотят добиться долгосрочного запрета на въезд иностранцев, которые не смогли получить право на убежище в ЕС. "Конечно, если это будет необходимо. Для этого должны быть предпосылки. Совершение уголовно наказуемых деяний - это подобные предпосылки, о которых мы размышляем", - уточнил Добриндт.

Еще одной темой обсуждения на встрече стало создание так называемых "центров возвращения" (Return hubs) в третьих странах, которые расположены за пределами Европы и не являются странами происхождения мигрантов. "Это центры, в которые мы будем доставлять получивших отказ претендентов на убежище, которых мы не можем доставить в их страны происхождения", - пояснил Александер Добриндт.

Кроме того, европейские министры внутренних дел выразили намерение значительно улучшить обмен данными. В частности, речь идет о том, чтобы вносить больше информации о мигрантах, впервые въезжающих на территорию ЕС, в европейскую базу данных Eurodac "и сделать так, чтобы эти данные были доступны всем", указал германский министр.

Также планируется ускорить процесс рассмотрения ходатайств об убежище. Для этого в ЕС хотят задействовать технологию искусственного интеллекта (ИИ), конкретно - для перевода с иностранных языков при общении с мигрантами на внешних границах ЕС.

Читайте нас также:
#евросоюз #миграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев»
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской
Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской 1 76
Изображение к статье: Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»
Российским дипломатам в Европе «урежут свободу» 50
Изображение к статье: Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ
Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ 85
Изображение к статье: Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии
Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии 1 176

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 10
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 88
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 10
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео