Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Мэри Э. Бранкоу, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи «за их открытия в области периферической иммунной толерантности».

Они идентифицировали «охранников» иммунной системы, регуляторные Т-клетки, тем самым заложив основу для новой области исследований, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

Ученые надеются, что они позволят лечить или излечивать аутоиммунные заболевания, обеспечить более эффективное лечение рака и предотвратить серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.