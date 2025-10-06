Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области иммунитета 0 114

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Мэри Э. Бранкоу, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи «за их открытия в области периферической иммунной толерантности».

Они идентифицировали «охранников» иммунной системы, регуляторные Т-клетки, тем самым заложив основу для новой области исследований, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

Ученые надеются, что они позволят лечить или излечивать аутоиммунные заболевания, обеспечить более эффективное лечение рака и предотвратить серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

Читайте нас также:
#нобелевская премия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев»
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской
Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской 1 76
Изображение к статье: Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»
Российским дипломатам в Европе «урежут свободу» 50
Изображение к статье: Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ
Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ 86
Изображение к статье: Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии
Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии 1 176

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 10
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 88
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 10
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео