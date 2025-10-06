Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню утром в понедельник, 6 октября, подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке, сообщает Le Figaro.

Как указано, на посту премьера Лекорню провел 27 дней – самый короткий срок в истории Франции.

Елисейский дворец заявил, что Макрон принял заявление об отставке. В ближайшее время Лекорню должен выступить с публичным заявлением.

Как известно, вечером 5 октября Лекорню завершил формирование своего правительства.

Напомним, во Франции затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей.

Предшественник Лекорню Франсуа Байру продержался на должности премьера 9 месяцев. За два года в стране сменилось уже пять премьеров.