Соединенные Штаты хотят помешать ООН отменить эмбарго против Кубы из-за участия ее наемников в войне с Украиной.

На стороне России в Украине воюет до 5000 кубинцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Государственного департамента США.

Отмечается, что администрация США мобилизует своих дипломатов, чтобы убедить другие страны не поддерживать резолюцию ООН, которая призывает Вашингтон снять многолетнее эмбарго против Кубы. Для этого, в частности, дипломатам поручено распространять информацию о поддержке Гаваной российской войны против Украины.

В статье говорится, что в несекретной телеграмме Госдепа от 2 октября, направленной десяткам американских посольств, дипломатам предписано призвать правительства выступить против этой необязательной резолюции. Ее ежегодно принимает Генассамблея ООН.

Так, в прошлом году Генассамблея приняла резолюцию 187 голосами "за". Против выступили только США и Израиль, Молдова воздержалась.