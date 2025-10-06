Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 0 178

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
ФОТО: twitter

Соединенные Штаты хотят помешать ООН отменить эмбарго против Кубы из-за участия ее наемников в войне с Украиной.

На стороне России в Украине воюет до 5000 кубинцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Государственного департамента США.

Отмечается, что администрация США мобилизует своих дипломатов, чтобы убедить другие страны не поддерживать резолюцию ООН, которая призывает Вашингтон снять многолетнее эмбарго против Кубы. Для этого, в частности, дипломатам поручено распространять информацию о поддержке Гаваной российской войны против Украины.

В статье говорится, что в несекретной телеграмме Госдепа от 2 октября, направленной десяткам американских посольств, дипломатам предписано призвать правительства выступить против этой необязательной резолюции. Ее ежегодно принимает Генассамблея ООН.

Так, в прошлом году Генассамблея приняла резолюцию 187 голосами "за". Против выступили только США и Израиль, Молдова воздержалась.

Читайте нас также:
#куба #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев»
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской
Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской 1 76
Изображение к статье: Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»
Российским дипломатам в Европе «урежут свободу» 50
Изображение к статье: Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ
Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ 86
Изображение к статье: Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии
Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии 1 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 10
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 89
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 18
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 10
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео