Стало известно о важной просьбе США к Израилю по Газе

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о важной просьбе США к Израилю по Газе
ФОТО: Global Look Press

FT: США попросили Израиль прекратить искать лазейки в плане по Газе.

США попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его команду прекратить искать лазейки в плане американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Нетаньяху и его переговорщики добивались одной важной уступки — возможности возобновить боевые действия, если Израиль решит, что ХАМАС нарушил какой-то пункт соглашения. Команде было недвусмысленно сказано "прекратить искать лазейки"», — говорится в материале.

По данным газеты, глава Белого дома гарантировал арабским странам, что Израиль не начнет боевых действий.

Израиль пытался изменить некоторые пункты мирного плана Трампа, особенно упоминание о палестинском государстве, но ему разрешили изменить «несколько слов».

#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    США безвозмездно дарит Израилю 3-4 млрд долларов в год и Нетаньяху ещё кочевряжиться.Похоже,что у него уже мания величия ,но на любой болт найдется своя гайка.. Давно пора Алоизовича 21 века на место поставить со всем его радикальным ортодоксальным правительством,а лучше прикопать ..😈👽

    3
    3

