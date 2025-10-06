Из каждых 1000 израильтян четверо эмигрировали за последние два года - в среднем 216 человек в день.

Число евреев в Израиле, около 7,3 миллиона, составляет чуть более 46% от числа евреев в мире. В Израиле проживают еще 555 000 неевреев, которые иммигрировали по закону о возвращении, потому что один из их родителей был евреем, и они не учитываются в вышеуказанном числе. Доля арабов в населении составляет 21,5%, что составляет 2,213 миллиона человек. В 2016 году их доля в населении составляла 20,8%, прирост зафиксирован в основном в результате “объединения семей” с палестинскими женщинами. В 2024 году в рамках этой программы были натурализованы еще 5000 арабов.

В 2022 году из-за войны в Украине в Израиль прибыли 74 807 репатриантов. Этот прирост особенно примечателен на фоне продолжающейся уже два года войны “железных мечей”. Израиль по-прежнему является магнитом для еврейского народа, из-за антисемитских атак во многих странах, после того как в мире забыли о Холокосте.

За прошедший год в Израиль вернулись 21 000 израильтян, эмигрировавших за границу. Еще 25 000 репатриантов прибыли в Израиль, большинство из них из стран бывшего СССР и западных стран, и в общей сложности 46 000 человек.

В большинстве случаев доля лиц с высшим образованием в этой группе населения очень высока, а это означает приток кадров, богатых знаниями и способностями, которые могут обогатить и увеличить израильский ВВП за счет знаний и навыков, которых в Израиле не хватает.

В 2025 году Израиль покинули 79 000 человек, и в среднем 216 израильтян покидают страну каждый день. Миграционный баланс Израиля в прошедшем еврейском году был отрицательным, 28 000 человек по данным Центральной статистической службы. За последние семь лет, с 2018 по 2024 год, из Израиля выехали 322 600 израильтян, а вернулись в страну после проживания за границей 175 100 человек.

В целом за семь лет Израиль покинули 147 500 человек. Основной отток пришелся на 2024 год, сразу после начала войны, когда из Израиля убыло 58 900 человек - 82 700 уехали и 23 800 вернулись