Трамп назвал «хорошей» идею Путина продлить СНВ-3 0 134

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп назвал «хорошей» идею Путина продлить СНВ-3

Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение главы РФ Владимира Путина продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его срок истекает в феврале 2026 года.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в воскресенье, 5 октября, назвал "хорошей идеей" предложение главы России Владимира Путина продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Для меня это звучит как хорошая идея", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на брифинге у Белого дома.

Что именно предложил Путин

На заседании Совета безопасности РФ 22 сентября президент России заявил, что страна готова соблюдать соглашение еще как минимум год после того, как его срок истечет 5 февраля 2026-го.

При этом Путин указал, что с окончанием срока действия СНВ-3 исчезнет последнее международное соглашение, прямо ограничивающее ракетно-ядерные потенциалы. "Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом", - заявил он.

Россия приостановила участие в СНВ-3 в 2023 году

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В 2021 году он был продлен на 5 лет. После начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года глава Кремля неоднократно угрожал применением ядерного оружия. Кроме того, РФ в последние годы пересмотрела ядерную доктрину и разместила ядерное оружие на территории Беларуси.

А в феврале 2023 года Россия приостановила участие в СНВ-3, обвинив НАТО в причастности к ударам по российским стратегическим объектам.

#ядерное оружие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
