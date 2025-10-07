Baltijas balss logotype
Трамп назвал условия для возможной передачи Украине Tomahawk 0 246

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп назвал условия для возможной передачи Украине Tomahawk
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о том, поставлять ракеты большой давности Tomahawk Украине или нет. При этом он хочет знать, куда именно украинская сторона планирует направить снаряды, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в понедельник, 6 октября, заявил, что практически принял решение о том, предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk ("Томагавк") или нет.

Один из представителей прессы спросил у Трампа, будут ли США поставлять эти ракеты Украине или продавать их НАТО, разрешив дальнейшую передачу Украине. В ответ на это президент сказал, что "почти принял решение, в значительной степени".

"Думаю, я хочу знать, что они (украинцы - Ред.) с ними сделают. Куда они их направят? Полагаю, мне придется спросить об этом. <...> Я бы задал определенные вопросы. Я не собираюсь добиваться эскалации этой войны", - приводит агентство Reuters слова Трампа.

Зеленский просил Трампа поставить Tomahawk

По данным газеты The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с Трампом кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке просил его передать Tomahawk, дальность которых составляет 1250-2500 км. Зеленский заявил, что они "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения".

Газета The Wall Street Journal в свою очередь написала 1 октября, что США согласовали передачу Украине разведданных для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. По данным издания, такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие.

Между тем агентство Reuters назвало поставки Tomahawk Украине маловероятными, поскольку имеющиеся у США запасы этих ракет предназначены в первую очередь для нужд американских ВМС и других целей. Более возможны поставки ракет с меньшей дальностью, заявили собеседники Reuters. К примеру, ракеты ATACMS, поставленные Украине в 2024 году, могут поражать цель на расстоянии до 300 км.

Путин: Поставка Tomahawk Украине приведет к разрушению отношений РФ и США

По словам президента России Путина, возможное решение Трампа поставить Украине ракеты большой дальности "приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях". "Я говорю то, что думаю. Но как там что будет складываться (в связях между Москвой и Вашингтоном. - Ред.), зависит не только от нас и не только от меня", - добавил глава государства.

DW

#война рф и украины #дональд трамп
