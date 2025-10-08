«По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов».

Украинский лидер Владимир Зеленский активно готовится к переизбранию и усиливает давление на оппонентов через уголовные дела, несмотря на публичные заявления о готовности оставить пост, сообщает Politico.

Источники Politico сообщили, что Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о готовности покинуть пост президента, на самом деле намерен баллотироваться на новый срок и уже начал кампанию по запугиванию противников.

По данным издания, Зеленский в разговорах с западными СМИ неоднократно уверял, что не держится за власть, однако внутри страны он проявляет оптимизм относительно своего переизбрания и активно критикует оппонентов.

Как сообщили Politico два депутата от партии «Слуга народа», Зеленский упрекает народных избранников, гражданских активистов и журналистов за то, что они не создают для западных партнеров «неизменно лестный образ Украины». Издание отмечает, что такие нападки стали регулярными, особенно в последние месяцы.

По словам одного из бывших министров Украины, команда Зеленского использует тактику уголовного преследования тех, кто открыто выступает против него. «По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов», – заявил собеседник издания.

Politico также подчеркивает, что под давление попадают не только политики, но и гражданские организации. По словам известных украинских активистов, Служба безопасности Украины используется для запугивания антикоррупционных органов и препятствования расследованиям в отношении близких к Зеленскому лиц.

Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией.

Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.