Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Прекращение войны в Украине может оказаться сложнее, чем достижение перемирия на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По его словам, на Ближнем Востоке мирное соглашение близко к заключению, чего нельзя сказать о войне в Украине.

"Мне казалось, что это будет один из самых простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным, и я думал, что этот вопрос можно будет решить," — рассказал Трамп.

"Я очень разочарован в нём, потому что считал, что всё удастся уладить легко, но, как оказалось, это, возможно, даже сложнее, чем Ближний Восток," — признал президент США.

Трамп вернулся в Белый дом с обещанием закончить войну в Украине в первые 24 часа своего президентства.

Позднее он не раз признавал, что заключить мирное соглашение будет непросто.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Прижми Нетаньяху и война на Украине закончится уже завтра,но не может. Сионисты вложили огромные деньги в его избрание .

    8
    2

