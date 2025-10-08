Прекращение войны в Украине может оказаться сложнее, чем достижение перемирия на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По его словам, на Ближнем Востоке мирное соглашение близко к заключению, чего нельзя сказать о войне в Украине.

"Мне казалось, что это будет один из самых простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным, и я думал, что этот вопрос можно будет решить," — рассказал Трамп.

"Я очень разочарован в нём, потому что считал, что всё удастся уладить легко, но, как оказалось, это, возможно, даже сложнее, чем Ближний Восток," — признал президент США.

Трамп вернулся в Белый дом с обещанием закончить войну в Украине в первые 24 часа своего президентства.

Позднее он не раз признавал, что заключить мирное соглашение будет непросто.