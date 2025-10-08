В центре столицы Испании — Мадриде — во вторник в результате обрушения здания, находившегося на стадии реконструкции, погибли четыре человека, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Согласно информации аварийных служб, среди погибших — трое мужчин, работавших на строительной площадке, и женщина, осуществлявшая надзор за проектом. Испанские СМИ сообщают, что рабочие были родом из Мали, Гвинеи и Эквадора.

Ещё трое человек получили лёгкие травмы.

В настоящий момент ведётся расследование причин обрушения. Бывшее офисное здание переоборудовалось в гостиницу. Согласно документам городской думы, разрешение на реализацию проекта было выдано в феврале. По данным земельного реестра, здание насчитывало шесть этажей, а его общая площадь составляла 6745 квадратных метров.

Катастрофа произошла недалеко от популярной у туристов Пласа-Майор (Plaza Mayor).

«Разные этажи здания обрушились до самого подвала», — сообщил журналистам представитель центрального правительства в Мадридском регионе Франсиско Мартин Агирре.

«Разрушения очень серьёзные, также проводится анализ возможного воздействия на соседние здания», — добавил он.

Полиция Мадрида сообщила, что были эвакуированы жители прилегающих домов.