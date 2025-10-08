Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Мадриде при обрушении здания погибли люди 0 170

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Мадриде при обрушении здания погибли люди
ФОТО: Youtube

В центре столицы Испании — Мадриде — во вторник в результате обрушения здания, находившегося на стадии реконструкции, погибли четыре человека, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Согласно информации аварийных служб, среди погибших — трое мужчин, работавших на строительной площадке, и женщина, осуществлявшая надзор за проектом. Испанские СМИ сообщают, что рабочие были родом из Мали, Гвинеи и Эквадора.

Ещё трое человек получили лёгкие травмы.

В настоящий момент ведётся расследование причин обрушения. Бывшее офисное здание переоборудовалось в гостиницу. Согласно документам городской думы, разрешение на реализацию проекта было выдано в феврале. По данным земельного реестра, здание насчитывало шесть этажей, а его общая площадь составляла 6745 квадратных метров.

Катастрофа произошла недалеко от популярной у туристов Пласа-Майор (Plaza Mayor).

«Разные этажи здания обрушились до самого подвала», — сообщил журналистам представитель центрального правительства в Мадридском регионе Франсиско Мартин Агирре.

«Разрушения очень серьёзные, также проводится анализ возможного воздействия на соседние здания», — добавил он.

Полиция Мадрида сообщила, что были эвакуированы жители прилегающих домов.

Читайте нас также:
#испания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп странно ответил на вопрос об Украине
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили
Изображение к статье: Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили
В Регистре народонаселения Эстонии можно будет указать диалект
Изображение к статье: В Регистре народонаселения Эстонии можно будет указать диалект
Советник Ельцина из США назвал ключевые факторы распада СССР
Изображение к статье: Советник Ельцина из США назвал ключевые факторы распада СССР
Изображение к статье: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира - президент Израиля
Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира - президент Израиля 1 49
Изображение к статье: Зеленский назвал причину ударов РФ по объектам энергетики
Зеленский назвал причину ударов РФ по объектам энергетики 1 204
Изображение к статье: Трамп отправится на Ближний Восток
Трамп отправится на Ближний Восток 62
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью «гибридной войны»
Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью «гибридной войны» 82

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 10
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 25
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 14
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 13
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 54
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 83
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 10
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 25
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео