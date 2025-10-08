Baltijas balss logotype
Зеленский назвал место, откуда на Европу запускают дроны 2 244

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский назвал место, откуда на Европу запускают дроны
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины призвал Европу к решительному ответу на провокации с БПЛА в Дании и Германии, пишет DW.

Служба внешней разведки Украины подтверждает предположения о том, что в недавних провокациях с пролетами дронов над чувствительными объектами в странах Европы были задействованы танкеры "теневого флота" РФ. Такое заявление сделал во вторник, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения к гражданам.

По словам Зеленского, глава украинской СВР Олег Иващенко "подробно рассказал" ему о том, как суда, которые Москва использует для экспорта нефти в обход санкций, задействуют "для диверсий и различных попыток дестабилизации в Европе". "Мы делимся имеющейся у нас информацией с нашими партнерами, и крайне важно, чтобы они предприняли конкретные шаги в ответ на действия России," - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул - Киев убеждает союзников быть решительнее, отметив, что ранее некоторые из них "потеряли много времени" из-за страха перед Москвой. "Россияне должны знать, что ни одно из их разрушительных действий - всех их подлых дел - не останется без ответа со стороны мира," - заявил президент Украины.

Кислица утверждал, что дроны над Европой запускают внедренные агенты РФ

Несколькими днями ранее в МИД Украины назвали другую версию появления неопознанных БПЛА в небе над Европой. Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian заявил, что к этому причастны российские "агенты и кроты" в странах ЕС.

Кислица охарактеризовал инциденты с беспилотниками как "хорошо просчитанные" и призвал Европу "серьезно отнестись" к тому, что он назвал экзистенциальной угрозой на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. "Уверен, Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовлетворение, унижая Запад, демонстрируя то, что он считает своей суперсилой", - сказал первый замглавы украинского МИДа.

По словам Кислицы, "в целом" европейские лидеры осознали новые реалии, но другие политики и эксперты до этого еще не дошли. "Многие политики до сих пор держат в голове шаблоны и алгоритмы прошлого века, когда война означала построение пехоты и наступление танков, - заявил Кислица. - В XXI веке не нужны танки, чтобы поставить на колени технологически развитые страны. Кибервойна - реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Использование дронов - более умный способ достичь цели, чем использование ядерных бомб."

В ФРГ призывают к спокойствию вокруг провокаций с беспилотниками

Серии инцидентов с дронами над чувствительными объектами в Европе - беспрецедентные случаи, поэтому важно "трезво и спокойно оценивать ситуацию", заявил в начале октября министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Он отметил, что на момент беседы замеченные над странами ЕС беспилотники не представляли "никакой угрозы", но важно развивать "возможности земельной и федеральной полиции" в вопросе подавления БПЛА.

При этом Писториус назвал российского президента Владимира Путина вероятным организатором полетов "большей части" неопознанных дронов в европейском воздушном пространстве. К этой же версии склоняется канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - он назвал такие инциденты попытками шпионажа и дестабилизации общественного мнения.

После коллапсов в аэропорту Мюнхена, вызванных нахождением в воздухе неопознанных БПЛА, глава МВД ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами. По словам министра, подконтрольное ему ведомство готово вступить в "гонку вооружений", противопоставляя угрозе дронов новые средства борьбы с ними. В ФРГ также призывают изменить законодательство в этой сфере - без этого сбивать неопознанные БПЛА в воздушном пространстве страны будет проблематично.

DW

#война рф и украины #европа #зеленский
Оставить комментарий

(2)
  • 8-го октября

    уже смешно его слушать, алчный врунишка )))

    3
    0
  • Е
    Ехидный
    8-го октября

    как же штырит беднягу !!! все смешалось в его зазеркалье - и танкеры , и дроны ,и нефть !!!

    • ты видишь зеленых человечков ???
    • я нет !!!
    • а они там есть !!!
    12
    1

