Израиль нанес удар по Газе после объявления о мирной сделке 1 190

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израиль нанес удар по Газе после объявления о мирной сделке
ФОТО: Global Look Press

AFP: ЦАХАЛ нанесла удар по Газе, несмотря на мирную сделку.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по северным районам сектора Газа, несмотря на объявление о мирной сделке. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на службу гражданской обороны Газы.

«С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он охарактеризовал это событие «великим днем» для арабского мира, поблагодарив Турцию, Катар и Египет за посредничество.

#израиль
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Все беды от евреев.И это закон природы. Микаэль Лайтман,Израиль,Глава международной Каббалы.😈🔯👽

    4
    4

