Президент США Дональд Трамп может отправиться на Ближний Восток уже в эти выходные, поскольку переговорщики «очень близки» к завершению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, в воскресенье», — сказал американский лидер.

Как отмечает издание, высокопоставленные переговорщики из США, Катара и Турции в среду присоединились к переговорам в Египте о прекращении войны в секторе Газа, поскольку посредники усилили давление на Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС с целью урегулирования разногласий по поводу реализации плана Трампа.

Несмотря на то, что и Израиль, и ХАМАС заявили, что они в целом поддерживают план Трампа из 20 пунктов, между воюющими сторонами существуют разногласия. По словам дипломата, осведомленного о переговорах, сюда входят опасения ХАМАС относительно требования о его разоружении, рамки постепенного вывода Израиля из сектора Газа и роль международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в анклаве.

Источник также добавил, что арабские государства обеспокоены тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес поправки в некоторые части плана Трампа, включив в документ сведения о сроках и местах передислокации израильских войск.