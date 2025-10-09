Baltijas balss logotype
Трамп отправится на Ближний Восток

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп отправится на Ближний Восток
ФОТО: Global Look Press

Трамп может отправиться на Ближний Восток из-за сделки по Газе.

Президент США Дональд Трамп может отправиться на Ближний Восток уже в эти выходные, поскольку переговорщики «очень близки» к завершению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, в воскресенье», — сказал американский лидер.

Как отмечает издание, высокопоставленные переговорщики из США, Катара и Турции в среду присоединились к переговорам в Египте о прекращении войны в секторе Газа, поскольку посредники усилили давление на Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС с целью урегулирования разногласий по поводу реализации плана Трампа.

Несмотря на то, что и Израиль, и ХАМАС заявили, что они в целом поддерживают план Трампа из 20 пунктов, между воюющими сторонами существуют разногласия. По словам дипломата, осведомленного о переговорах, сюда входят опасения ХАМАС относительно требования о его разоружении, рамки постепенного вывода Израиля из сектора Газа и роль международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в анклаве.

Источник также добавил, что арабские государства обеспокоены тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес поправки в некоторые части плана Трампа, включив в документ сведения о сроках и местах передислокации израильских войск.

#дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

