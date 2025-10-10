Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подготовить крысу-сапера стоит 6000 евро, но они не одноразовые 0 441

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасное обоняние и инстинкт самосохранения.

Прекрасное обоняние и инстинкт самосохранения.

Мобилизованные грызуны могут прожить до 8 лет.

Использование наземных мин широко распространено в африканских военных конфликтах. Оставаясь в земле после конца боевых действий, наземные мины мешают развитию инфраструктуры и сельского хозяйства, не говоря уже о риске здоровью и жизни местного населения.

После долгих консультаций с учёными для амбициозного стартапа Видженса была выбрана гамбийская сумчатая «хомяковая» крыса, широко распространённая в Африке южнее Сахары. Она «заслужила» почётную миссию благодаря острому обонянию, устойчивости к тропическим болезням и большой продолжительности жизни в 6-8 лет. Критически важным параметром является вес крысы — 1,5 кг против 5 кг, обычно необходимых для активации противопехотной мины.

В выборе метода дрессировки Видженс вдохновлялся трудами русского и советского физиолога Ивана Павлова об условных рефлексах. Он использовал кликер и поощрения, чтобы показать крысе правильность её действий. Задача животного состояла в определении запаха взрывчатого вещества среди прочих повседневных ароматов.

Впоследствии на базе экспериментов была создана организация Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling («Развитие продуктов обнаружения противопехотных мин») или, сокращённо, APOPO. Первая миссия APOPO состоялась в 2007 году в Мозамбике. В прошлом организация также вела работы по разминированию в Зимбабве, Сенегале, Южном Судане.

С момента открытия диапазон «услуг» крыс из APOPO расширился: помимо разминирования они занимаются поиском контрабанды, идентификацией заболеваний, обнаружением выживших после катастроф. Миссия по разминированию действует в одной африканской стране — Анголе, а миссия по обнаружению туберкулёза активна в Эфиопии.

Базовое питание и ежедневный уход за одной крысой обходятся в 12 евро в месяц. Если учесть все расходы, связанные с обучением, оценкой и уходом, то полная подготовка одной крысы-сапёра стоит в среднем 6 тысяч евро.

Принцип работы крыс, ищущих туберкулёз, аналогичен сапёрному: животное по запаху мокроты отличает больного человека от здорового. Метаанализ исследований, посвящённых методу вынюхивания, доказал его эффективность, однако он до сих пор не соответствует текущим стандартам ВОЗ и не заменяет микроскопию мазков. Учёные отмечают: крыса способна идентифицировать сотни образцов менее, чем за 20 минут, в то время как у квалифицированного специалиста по микроскопии задача занимает 4 дня. Они предполагают, что вынюхивание способно стать эффективным методом «первой линии» благодаря дешевизне и оперативности.

Большие надежды также возлагаются на крыс в борьбе с контрабандой. В прошлом году крысы-нюхачи отправились в морской порт Дар-эс-Салам в Танзании. Грызуны успешно обнаружили более 83% подложенных целей, даже когда они были замаскированы другими запахами. В списке нелегальных товаров, идентифицируемых крысами, — рога носорога, чешуя панголина, чёрное дерево и слоновая кость.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь проверяет боеготовность армии 139
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз 157
Изображение к статье: Австрийская столица евреев уважает. Иконка видео
Вена готова заплатить 40 000 000 евро, чтобы не унижали еврейского артиста 312
Изображение к статье: На экскурсию по Риму. Иконка видео
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 91
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 22
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 103
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 109
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 80
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 91
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео