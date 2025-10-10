Использование наземных мин широко распространено в африканских военных конфликтах. Оставаясь в земле после конца боевых действий, наземные мины мешают развитию инфраструктуры и сельского хозяйства, не говоря уже о риске здоровью и жизни местного населения.

После долгих консультаций с учёными для амбициозного стартапа Видженса была выбрана гамбийская сумчатая «хомяковая» крыса, широко распространённая в Африке южнее Сахары. Она «заслужила» почётную миссию благодаря острому обонянию, устойчивости к тропическим болезням и большой продолжительности жизни в 6-8 лет. Критически важным параметром является вес крысы — 1,5 кг против 5 кг, обычно необходимых для активации противопехотной мины.

В выборе метода дрессировки Видженс вдохновлялся трудами русского и советского физиолога Ивана Павлова об условных рефлексах. Он использовал кликер и поощрения, чтобы показать крысе правильность её действий. Задача животного состояла в определении запаха взрывчатого вещества среди прочих повседневных ароматов.

Впоследствии на базе экспериментов была создана организация Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling («Развитие продуктов обнаружения противопехотных мин») или, сокращённо, APOPO. Первая миссия APOPO состоялась в 2007 году в Мозамбике. В прошлом организация также вела работы по разминированию в Зимбабве, Сенегале, Южном Судане.

С момента открытия диапазон «услуг» крыс из APOPO расширился: помимо разминирования они занимаются поиском контрабанды, идентификацией заболеваний, обнаружением выживших после катастроф. Миссия по разминированию действует в одной африканской стране — Анголе, а миссия по обнаружению туберкулёза активна в Эфиопии.

Базовое питание и ежедневный уход за одной крысой обходятся в 12 евро в месяц. Если учесть все расходы, связанные с обучением, оценкой и уходом, то полная подготовка одной крысы-сапёра стоит в среднем 6 тысяч евро.

Принцип работы крыс, ищущих туберкулёз, аналогичен сапёрному: животное по запаху мокроты отличает больного человека от здорового. Метаанализ исследований, посвящённых методу вынюхивания, доказал его эффективность, однако он до сих пор не соответствует текущим стандартам ВОЗ и не заменяет микроскопию мазков. Учёные отмечают: крыса способна идентифицировать сотни образцов менее, чем за 20 минут, в то время как у квалифицированного специалиста по микроскопии задача занимает 4 дня. Они предполагают, что вынюхивание способно стать эффективным методом «первой линии» благодаря дешевизне и оперативности.

Большие надежды также возлагаются на крыс в борьбе с контрабандой. В прошлом году крысы-нюхачи отправились в морской порт Дар-эс-Салам в Танзании. Грызуны успешно обнаружили более 83% подложенных целей, даже когда они были замаскированы другими запахами. В списке нелегальных товаров, идентифицируемых крысами, — рога носорога, чешуя панголина, чёрное дерево и слоновая кость.