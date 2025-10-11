Президент США Дональд Трамп, являющийся самым возрастным президентом в истории страны, по результатам проведённого медицинского обследования признан имеющим "отличное общее здоровье", сообщил в пятницу его врач, пишет LETA со ссылкой на AFP.

79-летний Трамп в пятницу прошёл медосмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида под Вашингтоном. Это было второе обследование с начала его второго президентского срока в январе.

По возвращении в Белый дом Трамп, подняв вверх большие пальцы, ответил на вопрос репортёров о пройденной проверке.

"Президент Трамп продолжает демонстрировать отличное общее здоровье", — написал в письме, опубликованном Белым домом, его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла.

"Возраст его сердца, согласно оценке, примерно на 14 лет меньше его хронологического возраста. Он по-прежнему выдерживает напряжённый ежедневный график без ограничений", — отметил врач.

Трампу были проведены различные плановые тесты, а также сделаны прививки — обновлённая бустерная вакцина от COVID-19 и ежегодная вакцина от гриппа.

В июле Белый дом сообщил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность после появления предположений о ссадинах на его руке и отёках ног.

На этой неделе Белый дом объявил, что в пятницу пройдёт "ежегодное" медицинское обследование, несмотря на то, что аналогичное обследование Трампу уже проводили в апреле.

В четверг Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что собирается пройти полугодовую проверку физического состояния.

"Я в отличной форме, но сообщу вам результаты. Пока у меня нет никаких проблем. Физически я чувствую себя очень хорошо. Ментально я чувствую себя очень хорошо", — сказал Трамп.

В заявлении его врача после апрельского обследования говорилось, что "президент Трамп обладает отличным когнитивным и физическим здоровьем и полностью пригоден для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства".

Также отмечалось, что у Трампа хорошо функционируют сердце и лёгкие, в норме находятся неврологические и общие физические показатели. В когнитивном тесте он набрал 30 из 30 возможных баллов.