Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Байдену проводится лучевая терапия для лечения рака простаты 1 126

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/JoeBiden

x.com/JoeBiden

ФОТО: пресс-фото

Бывшему президенту США Джо Байдену проводится лучевая и гормональная терапия для борьбы с диагностированным в мае раком простаты, сообщил в субботу его представитель, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В рамках плана лечения рака простаты президенту Байдену в настоящее время проводится лучевая и гормональная терапия», — сообщил пресс-секретарь.

В мае офис 82-летнего экс-президента сообщил, что у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака простаты, которая распространилась на кости.

Согласно данным Американского онкологического общества, рак простаты является самым распространённым видом рака среди мужчин.

Он особенно часто встречается у пожилых людей — исследования показывают, что примерно у 80% мужчин старше 80 лет в предстательной железе обнаруживаются раковые клетки.

Хотя рак простаты хорошо поддаётся лечению на ранней стадии, он является второй по распространённости причиной смерти мужчин от онкологических заболеваний, отмечает организация.

Читайте нас также:
#джо байден
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • F
    FOXBAT
    11-го октября

    Поскорее бы сдох уже, гнида... Сколько можно землю гадить своим гамном.... Подонок !

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
Президентке нищего государства Перу не дадут получить искомую зарплату в 10 000 USD
Изображение к статье: Надо было бы опереться на армию, но это вряд ли. Иконка видео
В Германии при стрельбе на рыночной площади ранены несколько человек
Изображение к статье: В Германии при стрельбе на рыночной площади ранены несколько человек
Бывшая Австро-Венгрия представляет серьезную альтернативу Евросоюзу
Изображение к статье: Все "мятежники" когда-то были в одном государстве. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/PM_ViktorOrban/
Орбан начал сбор подписей против «военных планов Брюсселя» 264
Изображение к статье: «Хороший разговор, очень продуктивный»: Зеленский пообщался с Трампом по телефону
«Хороший разговор, очень продуктивный»: Зеленский пообщался с Трампом по телефону 163
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 226
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как сформировать крону барбариса, чтобы не навредить и было красиво?
Дом и сад
Как сформировать крону барбариса, чтобы не навредить и было красиво? 0
Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 14
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 51
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 84
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 88
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 136
Изображение к статье: Как сформировать крону барбариса, чтобы не навредить и было красиво?
Дом и сад
Как сформировать крону барбариса, чтобы не навредить и было красиво? 0
Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 14
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео