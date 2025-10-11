Бывшему президенту США Джо Байдену проводится лучевая и гормональная терапия для борьбы с диагностированным в мае раком простаты, сообщил в субботу его представитель, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В рамках плана лечения рака простаты президенту Байдену в настоящее время проводится лучевая и гормональная терапия», — сообщил пресс-секретарь.

В мае офис 82-летнего экс-президента сообщил, что у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака простаты, которая распространилась на кости.

Согласно данным Американского онкологического общества, рак простаты является самым распространённым видом рака среди мужчин.

Он особенно часто встречается у пожилых людей — исследования показывают, что примерно у 80% мужчин старше 80 лет в предстательной железе обнаруживаются раковые клетки.

Хотя рак простаты хорошо поддаётся лечению на ранней стадии, он является второй по распространённости причиной смерти мужчин от онкологических заболеваний, отмечает организация.