В мире
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Министерство обороны Беларуси в субботу объявило о начале масштабной проверки боевой готовности вооружённых сил страны, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN.

Решение принято по указанию верховного главнокомандующего Беларуси Александра Лукашенко, говорится в заявлении Минобороны. Цель проверки — «оценить способность войск действовать в условиях наивысшего уровня боевой готовности».

«Проводится комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности, их выдвижению в определённые районы и выполнению задач в соответствии с приказом», — говорится в сообщении министерства.

Контроль за проведением проверки осуществляет Секретариат Совета безопасности Беларуси. Ранее подобные учения проводились в период усиленной военной активности на территории соседней России или в рамках совместных манёвров с российскими войсками.

В сентябре на территории Беларуси прошли совместные российско-белорусские учения «Запад 2025».

#беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео