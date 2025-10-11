Победу на парламентских выборах в Чехии одержало движение правого политика-миллионера Андрея Бабиша. На фоне успехов сходных по взглядам политических сил в Венгрии и Словакии в экспертном сообществе возникла дискуссия о возможном «возрождении» Австро-Венгрии, в которую входили перечисленные государства. Насколько это реально?

На парламентских выборах в Чехии победило правое движение ANO («Акция недовольных граждан»). Партия, возглавляемая экс-премьером страны Андреем Бабишем, набрала 35,1% голосов. Второе место занял блок действующего главы правительства Петра Фиалы «Вместе». Его поддержали 22,9% граждан республики.

Бабиша называют «чешским Трампом». Он входит в пятерку богатейших людей Чехии, а его электоральная кампания выстраивалась вокруг приоритета интересов Праги над интересами помощи Украине. Политик отличался яркими высказываниями: в частности он обещал снизить налоги, увеличить пенсии и установить лимит цен на электроэнергии.

На этом фоне западные эксперты беспокоятся, что Чехия, наравне с Венгрией и Словакией, рискует превратиться в «головную боль» Евросоюза, пишет Politico. В этом контексте издание отмечает, что Бабиш решительно настроен оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов, а также вступить в конфронтацию с Еврокомиссией по поводу «Зеленого соглашения».

Происходящее породило в экспертном сообществе дискуссию о возможном «возрождении ядра бывшей Австро-Венгерской империи». Сторонники данной концепции отмечают, что в ключевых странах бывшего государства протекают общие политические процессы: рост евроскептицизма, популяризация антиукраинской позиции, иногда схожие подходы в экономике. Соответственно, в будущем их борьба с Брюсселем будет лишь обостряться.

Наиболее ярко перечисленные тенденции проявляются в Венгрии. Премьер-министр республики Виктор Орбан последовательно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, а также настаивает на нормализации контактов с Россией. При этом его устойчивые и стабильные внешнеполитические позиции становятся ориентиром и «щитом» для других евроскептиков Старого Света.

«Если брать за основу электоральные процессы Венгрии, Чехии, Словакии и Австрии, то о возвращении духа канувшей в Лету империи действительно можно говорить. В перечисленных странах формируется четкий антибрюссельский уклон, вызванный недовольством текущим положением дел в Евросоюзе», – считает московский политолог Иван Лизан.

«Но все же внутриполитическая специфика в этих государствах достаточно своеобразна. Если брать правительство Виктора Орбана, то его позиции невероятно сильны. Фактически венгерский премьер полностью обнулил возможности внешнего вмешательства в жизнь Будапешта. Оппозиция здесь крайне слаба и беспомощна», – уточняет собеседник.

«То есть он на сегодняшний день является главным евроскептиком внутри ЕС. Что касается словацкого премьера Роберта Фицо, то его положение более шаткое. Он неоднократно сталкивался с серьезными проблемами, которые чинили ему сторонники пробрюссельского курса. Пока ему удавалось удерживаться у власти, но будет ли он также успешен в дальнейшем – непонятно», – рассуждает эксперт.