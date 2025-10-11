Украинская противовоздушная оборона демонстрирует около 74% эффективности, однако необходимо приложить дополнительные усилия для защиты энергетики, критической инфраструктуры и логистики, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

"Впереди нас ждут новые испытания. За месяц противник увеличил количество средств воздушного нападения в 1,3 раза. И, хотя наша ПВО демонстрирует около 74% эффективности, нам нужно прилагать дополнительные усилия для защиты тылового энергетического сектора, критической инфраструктуры и логистики", — сообщил Сырский.

"Противник дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины. В прошлом месяце количество ударов по территории Российской Федерации увеличилось до 70. В частности, переработка нефти в России сократилась на 21%", — отметил он.

"Мы активизируем создание нового рода войск — беспилотных систем ПВО в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему ударных сил. Создаём командование кибервойск", — заявил Сырский по итогам рабочей встречи.

По его словам, в сентябре потери России составили 28 500 военнослужащих.