Ким Чен Ын впервые продемонстрировал на военном параде в Пхеньяне ракету "Хвасон-20". Демонстрация ракеты, способной поразить цели в США, была призвана впечатлить высокопоставленных гостей и мировое сообщество, пишет DW.

Руководство Северной Кореи в субботу, 11 октября, впервые за два года провело в Пхеньяне крупный военный парад, на котором была продемонстрирована новая межконтинентальная ракета. Государственное информагентство ЦТАК назвало представленную на мероприятии ракету "Хвасон-20" "самым мощным ядерным стратегическим оружием". Глава КНДР Ким Чен Ын в своей речи призвал вооруженные силы стать "непобедимым" соединением, способным "уничтожить любые угрозы".

Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в честь 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. Среди приглашенных гостей находились премьер-министр Китая Ли Цян, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

На одном из официальных снимков они запечатлены рядом с Кимом Чен Ыном. На других фото, опубликованных ЦТАК, видно, как длинная ракета "Хвасон-20" проезжает мимо посетителей с северокорейскими флажками в руках.

"Хвасон-20" - потенциальная угроза для США?

Северокорейское госинформагентство утверждает, что дальность полета ракеты "Хвасон-20" может позволить Северной Корее поражать цели на территории США. Помимо "Хвасон-20", армия КНДР представила на параде и другие новейшие вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.

Ким Чен Ын в своей речи говорил о "героическом боевом духе" и "победе", которую северокорейские войска якобы одержали "на зарубежных полях сражений во имя международной справедливости и подлинного мира". Изолированная и находящаяся под санкциями Северная Корея последний раз проводила столь масштабный военный парад в 2023 году - тогда он был приурочен к 75-летию основания КНДР.

В начале сентября Ким Чен Ын посетил Пекин, где вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наблюдал за парадом Народно-освободительной армии Китая. В ходе двусторонних встреч тогда и теперь, в Пхеньяне, КНДР и Китай подтвердили намерение укреплять обмен и сотрудничество.

Военная помощь КНДР России в войне против Украины

Северная Корея оказывает помощь России в ее агрессивной войне против Украины. Сначала КНДР поставляла России ракеты и артиллерийские боеприпасы, а позднее отправила и тысячи военнослужащих. Они принимали участие в боях в Курской области.

В пятницу Ким Чен Ын провел переговоры с Дмитрием Медведевым, который заявил, что "жертвы, принесенные северокорейскими солдатами в боях за Россию", доказывают существование доверия в отношениях между двумя странами. Со своей стороны Ким заявил, что он надеется и впредь укреплять сотрудничество с Россией и активно "участвовать в различных программах обмена с целью достижения общих целей".

