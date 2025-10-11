Baltijas balss logotype
Орбан начал сбор подписей против «военных планов Брюсселя» 0 263

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: x.com/PM_ViktorOrban/

x.com/PM_ViktorOrban/

ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Европа "все быстрее дрейфует к войне" и анонсировал сбор подписей против "военных планов Брюсселя" у себя в стране, пишет DW.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал собирать подписи против "военных планов Брюсселя" у себя в стране. Об этом он объявил на своей странице в Facebook в субботу, 11 октября.

"Нас ждет горячая осень. Европа все быстрее дрейфует к войне", - написал венгерский премьер. Он обвинил европейских политиков в желании заставить "Европу платить, украинцев воевать, а Россию истощаться". "В Дании (на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября. - Ред.) я ясно дал понять: мы не хотим этого. С тех пор против Венгрии началась кампания".

В ответ на действия руководства ЕС, продолжает Орбан, в Венгрии начнется сбор подписей "против военных планов Брюсселя". "Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!" - заключил он.

FT: ЕС хочет изменить процедуру приема стран, чтобы избежать вето Венгрии для Украины

В конце сентября газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе сообщила, что власти Евросоюза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в свой состав. В частности, Еврокомиссия, пишут журналисты, предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето Орбана. Для этого предлагается начать техническую работу с Украиной и Молдовой в нескольких кластерах (тематических переговорных группах), несмотря на отсутствие официального решения о начале таких переговоров. Эта схема позволила бы Киеву и Кишиневу продолжить реформы, адаптацию их нормативно-правовой базы под стандарты ЕС и другую институциональную подготовку, считают еврочиновники. А как только Венгрия снимет вето, формальности можно будет ускорить, говорят собеседники издания.

Высокопоставленный чиновник ЕС ранее рассказал DW на условиях анонимности, что открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз будет возможно только в случае, если партия Орбана потеряет власть в Венгрии по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года.

На данный момент, напомнил он, решение об открытии переговорных кластеров принимается только единогласно, а предложения изменить этот подход пока остались "на уровне разговоров".

DW

Читайте нас также:
#европа #венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
