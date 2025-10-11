Baltijas balss logotype
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства 0 285

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
ФОТО: Unsplash.com

США в пятницу пригрозили ввести санкции и другие меры наказания против любой страны, которая проголосует за введение углеродного налога на морские перевозки, который планируется ввести при посредничестве агентства ООН, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

«Мы решительно будем защищать свои экономические интересы, накладывая издержки на страны, если они поддержат Net Zero Framework,» — говорится в совместном заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, министров энергетики и транспорта.

Члены базирующейся в Лондоне Международной морской организации (IMO) на следующей неделе проголосуют за принятие соглашения Net Zero Framework (NZF), цель которого — сокращение глобальных выбросов углерода в судоходной отрасли.

Однако Вашингтон охарактеризовал это предложение как «навязывание миру глобального углеродного налога».

С тех пор как Дональд Трамп вернулся к власти в январе, США кардинально изменили курс в отношении климатических изменений, называя их «обманом» и активно поощряя использование ископаемого топлива путём отмены регулирования.

Рубио, министр энергетики Крис Райт и министр транспорта Шон Даффи указали, что администрация Трампа категорически отвергает NZF.

Они пригрозили рядом карательных мер против стран, которые проголосуют за данную инициативу, включая ограничения на выдачу виз, блокировку захода в порты США судов, зарегистрированных в этих странах, введение коммерческих санкций и рассмотрение индивидуальных санкций против чиновников.

«Соединённые Штаты предпримут действия, чтобы применить эти меры правовой защиты против стран, поддерживающих навязываемый Европой глобальный климатический неоколониальный диктат», — говорится в заявлении.

