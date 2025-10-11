В центральном немецком городе Гисене в субботу несколько человек получили ранения, когда на рыночной площади кто‑то открыл огонь, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

После инцидента, вскоре после 15:00, виновник скрылся и до сих пор находится на свободе.

Сообщается, что инцидент произошёл в офисе спортивного тотализатора.

По словам представителя полиции, опасности для общественности нет.

Информация о степени тяжести ранений пострадавших не сообщается, и более подробная информация не раскрывается, поскольку операция продолжается.