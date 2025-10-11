Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Германии при стрельбе на рыночной площади ранены несколько человек 0 378

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Германии при стрельбе на рыночной площади ранены несколько человек
ФОТО: twitter

В центральном немецком городе Гисене в субботу несколько человек получили ранения, когда на рыночной площади кто‑то открыл огонь, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

После инцидента, вскоре после 15:00, виновник скрылся и до сих пор находится на свободе.

Сообщается, что инцидент произошёл в офисе спортивного тотализатора.

По словам представителя полиции, опасности для общественности нет.

Информация о степени тяжести ранений пострадавших не сообщается, и более подробная информация не раскрывается, поскольку операция продолжается.

Читайте нас также:
#германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
Президентке нищего государства Перу не дадут получить искомую зарплату в 10 000 USD
Изображение к статье: Надо было бы опереться на армию, но это вряд ли. Иконка видео
Бывшая Австро-Венгрия представляет серьезную альтернативу Евросоюзу
Изображение к статье: Все "мятежники" когда-то были в одном государстве. Иконка видео
Байдену проводится лучевая терапия для лечения рака простаты
Изображение к статье: x.com/JoeBiden
Изображение к статье: x.com/PM_ViktorOrban/
Орбан начал сбор подписей против «военных планов Брюсселя» 263
Изображение к статье: «Хороший разговор, очень продуктивный»: Зеленский пообщался с Трампом по телефону
«Хороший разговор, очень продуктивный»: Зеленский пообщался с Трампом по телефону 163
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 226
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 5
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 49
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 78
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 84
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 132
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 704
Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 5
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 49
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 78

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео