В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны 0 223

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны

В тот же день, когда российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши, страна стала жертвой крупнейшей с начала войны в Украине кибератаки. В интернете распространялись заявления об объявлении Киевом войны, пишет DW.

Польша стала жертвой крупнейшей кибератаки с начала войны в Украине, сообщил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский в интервью агентству Reuters в пятницу, 10 октября. По его словам, это произошло в тот же день, когда в воздушное пространство страны проникли российские беспилотники.

Всего Варшава зарегистрировала около 170 000 киберинцидентов за первые три квартала 2025 года, рассказал Гавковский. "Значительная часть из них", утверждает он, была совершена российскими хакерами. Точного числа министр не назвал, но заявил, что Москва втрое нарастила ресурсы своей военной разведки для атак на Польшу.

"Российские действия являются наиболее серьезными, поскольку они направлены против критически важных инфраструктур, необходимых для поддержания нормальной жизни", - отметил Кшиштоф Гавковский. Посольство РФ в Варшаве не прокомментировало эти обвинения, говорится в заметке Reuters.

Польша фиксирует от 2000 до 4000 киберинцидентов в день

В настоящее время польские власти ежедневно фиксируют от 2000 до 4000 киберинцидентов, из которых 700-1000 требуют обработки, говорит Гавковский. Атакам подвергаются не только системы водоснабжения и канализации, но и энергетический сектор.

Во время крупной кибератаки в сентябре, говорит министр, в польском интернете появлялись заявления, что сбитые дроны якобы являются объявлением войны со стороны Украины. Для их распространения были реактивированы боты, которые до этого не использовались в течение месяцев или даже лет.

БПЛА в Польше и над европейскими аэропортами

В ночь на 10 сентября 2025 года не менее 19 российских беспилотников ворвались в польское воздушное пространство. Значительная часть из них прилетела с территории Беларуси. Для перехвата БПЛА была задействована авиация Польши и других стран НАТО. В Варшаве заявили, что страну сознательно атаковала Россия.

Позднее неизвестные беспилотники были замечены над аэропортами в нескольких странах Европы: Дании, Германии и Норвегии. В начале октября свою работу из-за появления над ним воздушных шаров приостанавливала воздушная гавань в Вильнюсе.

DW

#польша #кибербезопасность
Оставить комментарий

Видео