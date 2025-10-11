Правящая политическая партия Италии заявила о намерении законодательно утвердить запрет на использование паранджи и никаба в общественных местах. Нарушителям грозит штраф, сумма которого может варьироваться от трехсот до трех тысяч евро, пишет Politico.

Правящая политическая партия Италии заявила о намерении законодательно утвердить запрет на использование паранджи и никаба в общественных местах. Нарушителям грозит штраф, сумма которого может варьироваться от трехсот до трех тысяч евро, пишет 9 октября Politico.

По данным издания, эта норма станет одним из положений более обширного законопроекта, выдвинутого премьер-министром Джорджей Мелони. Инициатива также нацелена на установление контроля над источниками финансирования мечетей и введет ограничения на ношение хиджаба.

Дополнительно в документе прописаны меры по усилению ответственности за принуждение к браку, а также обязательство для религиозных объединений, не имеющих государственной аккредитации, декларировать поступления финансовых средств из-за рубежа.

Члены партии «Братья Италии», находящейся у власти, пояснили, что в процессе создания документов они учитывали практику Франции, ставшей первопроходцем в Европе по части запрета на ношение бурки в 2011 году. На территории Италии уже с 1975 года существует правовая норма, воспрещающая появляться в общественных местах с полностью скрытым лицом, однако в тексте этого закона отсутствует перечень конкретных предметов одежды, на которые он распространяется.

