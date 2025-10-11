Baltijas balss logotype
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов

Дата публикации: 11.10.2025
Нарушительницы могут расстаться с суммой до 3000 евро.

Правящая политическая партия Италии заявила о намерении законодательно утвердить запрет на использование паранджи и никаба в общественных местах. Нарушителям грозит штраф, сумма которого может варьироваться от трехсот до трех тысяч евро, пишет Politico.

По данным издания, эта норма станет одним из положений более обширного законопроекта, выдвинутого премьер-министром Джорджей Мелони. Инициатива также нацелена на установление контроля над источниками финансирования мечетей и введет ограничения на ношение хиджаба.

Дополнительно в документе прописаны меры по усилению ответственности за принуждение к браку, а также обязательство для религиозных объединений, не имеющих государственной аккредитации, декларировать поступления финансовых средств из-за рубежа.

Члены партии «Братья Италии», находящейся у власти, пояснили, что в процессе создания документов они учитывали практику Франции, ставшей первопроходцем в Европе по части запрета на ношение бурки в 2011 году. На территории Италии уже с 1975 года существует правовая норма, воспрещающая появляться в общественных местах с полностью скрытым лицом, однако в тексте этого закона отсутствует перечень конкретных предметов одежды, на которые он распространяется.

Ранее Италию охватили массовые пропалестинские протесты после того, как власти Израиля заблокировали в Средиземном море более 40 судов международной «флотилии стойкости» с гуманитарной помощью для сектора Газа и задержали свыше 450 активистов, в числе которых были десятки итальянцев.

