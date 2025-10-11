Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность усиления противовоздушной обороны Украины, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

«Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Поздравил президента Трампа с успехами и достигнутыми договорённостями на Ближнем Востоке, которых он действительно добился — это мощный результат. А если можно остановить войну в этом регионе, то можно остановить и другие войны, в том числе и эту войну России», — сообщил Зеленский в социальных сетях.

«Проинформировал президента Трампа об атаках России на нашу энергетическую отрасль. Благодарен за его готовность нас поддержать. Обсудили возможности усиления нашей противовоздушной обороны и соглашения, которые мы в этом направлении готовим. Есть хорошие перспективы, сильные идеи, как реально нас усилить», — отметил Зеленский.

По его словам, необходима готовность со стороны России участвовать в настоящей дипломатии.

«Силой это можно обеспечить. Спасибо вам, господин президент!» — добавил он.