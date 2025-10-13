Первый анализ обстоятельств крупной железнодорожной аварии на востоке Словакии свидетельствует, что поезда могли оказаться на одном пути из-за человеческой ошибки.

Как сообщает Aktuality, об этом сказал министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. Министр отметил, что предварительная информация указывает на человеческий фактор как причину аварии.

"Не хочу спекулировать о причинах на этом этапе, но, по предварительной информации, это не ошибка в системе, а человеческий фактор. Похоже, что один из машинистов локомотивов совершил ошибку и не уступил дорогу. Но это только предварительная версия", – сказал Шутай-Эшток.

Напомним, авария произошла на востоке страны утром 13 октября. Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек уточнил, что столкнулись два экспресса R913 и R914 GEMERAN в месте пересечения путей, там, где железная дорога переходит в однопутный участок.

По последним уточненным данным, пострадали 69 человек, семеро получили тяжелые травмы.