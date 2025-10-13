Боевики ХАМАС начали передавать Красному Кресту последних израильских заложников. Военные ЦАХАЛ должны доставить их в больницы для медицинского осмотра. Некоторые из переживших плен в тяжелом состоянии, пишет DW.

Террористическая группировка ХАМАС передала Международному Комитету Красного Креста (МККК) семь израильских заложников утром в понедельник, 13 октября. Они провели в плену 737 дней.

Процесс освобождения начался в коридоре Нецарим на севере сектора Газа. Через три часа еще один раунд освобождения запланирован в городе Хан-Юнис на юге.

Часть заложников в тяжелом состоянии

Освобожденных должны передать Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно условиям соглашения о прекращении огня, тела погибших в плену должны быть возвращены в течение 72 часов после освобождения живых пленников.

Семьи заложников ранее прибыли на базу Реим на юге Израиля, где освобожденные должны пройти медицинское обследование. После этого они смогут воссоединиться с родными. МККК встретился с заложниками за несколько часов до освобождения и сообщил, что некоторые из них в тяжелом состоянии, писала израильская газета "Едиот ахронот".

На церемонию освобождения заложников прибыл президент США Дональд Трамп. Позже он намерен отправиться в Египет для участия в подписании мирного соглашения.

Кто будет править в Газе - неясно

Прекращение огня и освобождение заложников - первый шаг предлагаемого мирного плана, уточняет агентство Аssociated Рress. В отношении последующих шагов сохраняются противоречивые требования. Это порождает неопределенность относительно того, действительно ли конфликт завершен.

"Израиль хочет, чтобы ХАМАС разоружился. А ХАМАС хочет, чтобы Израиль вывел свои войска из сектора Газа. Будущее власти в секторе, которая уже два десятилетия находится в руках ХАМАС, также еще предстоит определить", - говорится в материале AP.

Между тем ряд гуманитарных организации уже заявил, что готовится увеличить объем помощи сектору, особенно продовольствия, которого не хватает во многих районах. Речь идет, в том числе, о примерно 400 грузовиках из Египта, которые 13 октября должны пройти израильский досмотр перед въездом в зону недавних боевых действий.

Мирный договор подпишут в Египте без ХАМАС

МИД Египта объявил, что планирует провести 13 октября международный "саммит мира". На встрече планируется подписать "соглашение об окончании войны в Газе". На прошлой неделе именно в Шарм-эш-Шейхе была подписана первоначальная договоренность между Израилем и ХАМАС.

Сама группировка ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения в Шарм-эш-Шейхе. "На церемонии будут присутствовать только посредники, а также американские и израильские официальные лица", - сказал ранее представитель боевиков.

Сопредседателями встречи будут президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего в саммите будут участвовать около 20 мировых лидеров. В их числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Договоренность между Израилем и ХАМАС

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

В ответ на освобождение всех оставшихся заложников Израиль в рамках сделки отпустит на свободу около 250 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и примерно 1700 других заключенных, арестованных с 7 октября 2023 года. Cоглашение предусматривает и отвод войск ЦАХАЛа на согласованную линию в Газе, а также доставку гуманитарной помощи в сектор.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Нападение движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористическим, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменена или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 67 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч ранены, утверждает министерство здравоохранения: подконтрольное ХАМАС. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В конце сентября президент США Дональд Трамп во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон представил свой мирный план по сектору Газа. Нетаньяху дал на него согласие. Частичное согласие с предложенными пунктами дали в начале октября и представители ХАМАС. В Египте 6 октября состоялся первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС через посредников.

DW