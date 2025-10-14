Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную роль в завершении войны между Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One по пути из Египта в США, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Эрдоган может», – ответил Трамп на вопрос, может ли кто-либо из лидеров, в частности Эрдоган, помочь остановить войну между Россией и Украиной.

«В России его уважают. Я не могу ничего сказать по поводу Украины, но Путин его уважает, а он (Эрдоган) – мой друг», – отметил Трамп.

Ранее Эрдоган неоднократно предлагал поддержку Турции усилиям по достижению мира в Украине.

В Турции уже прошли несколько раундов переговоров между Россией и Украиной, в рамках которых сторонам удалось договориться об обмене пленными.