Президент Мадагаскара бежал из страны

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент Мадагаскара бежал из страны
ФОТО: Youtube

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны после нескольких недель протестов, сообщили в понедельник французские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В вечернем видеообращении в прямом эфире президент заявил, что ему пришлось переместиться в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь.

Как сообщает французская радиостанция RFI, в воскресенье Радзуэлина был вывезен с Мадагаскара на борту самолёта французской армии по договорённости с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Радзуэлина, получивший французское гражданство в 2014 году, не раскрыл своё текущее местонахождение.

Трансляция его видеообращения неоднократно откладывалась после того, как здание государственного телевидения заняли вооружённые силы. На её показ повлияли также технические неполадки.

Президент не заявил о возможной отставке, однако призвал граждан уважать существующий порядок.

Мадагаскар охватила волна протестов, в которых участвуют десятки тысяч молодых людей. Поводом стали перебои с электро- и водоснабжением, недовольство системой образования, высокий уровень безработицы и широко распространённая бедность.

В результате перехода мирных демонстраций в насильственные столкновения погибли по меньшей мере 22 человека.

В воскресенье офис Радзуэлины осудил попытку государственного переворота. Одно из армейских подразделений заявило, что взяло под контроль сухопутные, морские и воздушные силы страны. К протестам присоединились многие военнослужащие.

После появления слухов о бегстве президента, его администрация в воскресенье утверждала, что Радзуэлина находится в бункере президентского дворца.

#африка #мадагаскар
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    14-го октября

    Как так?Обычно армия и все высшие чины находятся под контролем после Путча в Аргентине в 1973 .Так и в Латвии,и в России,и на Украине и во многих других странах. Не зря ж у нас одни Барментали на руководящих постах в армии и канадский контингент Фрейберги Ваки Вики.Вдруг армия прозреет и решит,что так жить нельзя,но все продумано .😈👽

    Знач

    4
    4

Видео