Региональный административный суд Лацио (TAR Lazio) отменил директиву Министерства внутренних дел, запрещавшую удаленные чекины и требовавшую личной идентификации гостей. Владельцы и управляющие объектами снова могут использовать смарт-замки, кодовые ящики и цифровые сервисы проверки личности. При этом во многих городах продолжается ужесточение правил на рынке аренды жилья.

Запрет был введен в ноябре 2024 года. Операторов и арендодателей обязали лично встречать гостей, проверять паспорта и передавать ключи, что резко увеличило расходы и осложнило управление объектами при поздних заездах. Суд в Риме счел эти меры несоразмерными и противоречащими закону о цифровизации госуслуг, так как уже существовала обязанность передавать данные о гостях через систему Alloggiati Web.

Судьи указали, что личная проверка документов не решает проблему безопасности, ведь ключи все равно могут передаваться другим лицам. Более того, доказательств, что именно удаленные чекины несут угрозу, министерство не представило. При этом гостиницы не подпадали под действие правил, что создавало неравные условия на рынке.

Федерация F.A.R.E. и Ассоциация AIGAB назвали это решение победой инноваций и честной конкуренции. Президент AIGAB Марко Челани заявил, что Италия вернулась в русло мировых тенденций гостеприимства, где цифровые и бесконтактные чекины стали стандартом. По оценкам, экономия на обслуживании может составить 15-20%. Освободившиеся ресурсы компании смогут направить на улучшение сервиса, маркетинг или ремонт объектов.

Однако судебное решение не исключает вмешательства местных властей. Города с высокой нагрузкой от туризма сохраняют право вводить собственные ограничения, что они регулярно и делают. Например, Флоренция в феврале 2025 года запретила использование key-boxes и кодовых замков для бесконтактных чекинов в жилых домах, особенно в историческом центре. Нарушение правил влечет штраф до 400 евро. С апреля нельзя сдавать квартиры площадью менее 28 кв. м. Для аренды установлены минимальные нормы: не менее 9 кв. м для одноместного размещения, 14 кв. м для двухместного и 9 кв. м для кухни. В мае в историческом центре Флоренции, входящем в список ЮНЕСКО, введен мораторий на выдачу новых лицензий для краткосрочной аренды. За нарушение правил владельцам грозят штрафы до 10 000 евро.

В Венеции и других городах северо-восточной Италии с 1 сентября 2024 года вступили в силу национальные требования: каждый объект обязан иметь код CIN, детекторы угарного газа и огнетушители. За несоблюдение установлены штрафы от 500 до 8 000 евро. С октября 2024 г. действует ограничение, по которому владелец вправе сдавать недвижимость в туристическую аренду не более 120 дней в год, если это не основное место жительства. Также в Венеции предусмотрена процедура SCIA – уведомление о переводе объекта в туристический режим и обязательное согласие с муниципальными правилами, если это постоянный бизнес.

В Турине обсуждается ограничение, по которому квартиры для краткосрочной аренды можно сдавать не более 90 дней в году. Такие меры призваны сдержать рост туристической нагрузки и защитить долгосрочный рынок жилья.

В Риме в 2025 году власти усилили контроль над краткосрочной арендой, сосредоточившись на историческом центре. Муниципалитет рассматривает ограничение на выдачу новых лицензий в районах с высокой туристической нагрузкой, а также установление минимального срока аренды не менее двух ночей. В городе также обязательна регистрация всех объектов в системе CIN, а проверка соответствия нормам безопасности стала более жесткой. Владельцы должны подтверждать наличие противопожарного оборудования и регистрацию гостей через систему Alloggiati Web. Кроме того, планируется зонирование: в центральных районах может быть установлен запрет на новые лицензии для краткосрочной аренды, чтобы сдержать рост числа туристических квартир и сохранить жилье для резидентов.

Таким образом, получение дохода от краткосрочной сдачи жилья в Италии связано со многими ограничениями – как государственными, так и локальными. Частичная государственная либерализация лишь слегка смягчает правила.