Во вторник в Греции проходит уже вторая за этот месяц 24-часовая забастовка трудящихся, из-за которой серьёзно нарушена работа общественного транспорта и предоставление услуг по всей стране, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Профсоюзы организуют эту забастовку в знак протеста против предложенных изменений, которые в отдельных случаях предусматривают 13-часовой рабочий день.

Согласно законопроекту, за который правительство планирует проголосовать в среду, работники смогут работать до 13 часов в день до 37 дней в году, если на это согласны обе стороны — работодатель и работник.

Оппозиционные партии и профсоюзы выражают обеспокоенность тем, что работникам может угрожать увольнение, если они откажутся работать сверхурочно.

Из-за забастовки во вторник в Греции недоступны государственные и муниципальные услуги, полностью парализовано движение паромов и поездов, однако авиасообщение не затронуто.

Также в Афинах ограничена работа общественного транспорта.

Общенациональная 24-часовая забастовка в Греции по поводу этих предлагаемых изменений в трудовом законодательстве уже проходила 1 октября.